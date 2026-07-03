Mahkeme yapay zekâya güvendi, davayı reddetti

Yapay zekâa teknolojileri, Türk mahkemelerinde artık sadece dilekçelerde değil, delillerin analizi ve bilirkişi incelemelerinde de aktif rol oynamaya başladı. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen bir trafik kazası tazminatı davasında, bilirkişinin hasar tespitini yapay zekâya yaptırması hukuk literatürüne geçecek bir emsal oluşturdu. Ağustos 2023'te İstanbul'da meydana gelen kazada, bir motosiklet, gurbetçi bir vatandaşa ait lüks otomobile arkadan çarptı ve olay yerini terk etti. Aracının hasar gördüğünü belirten davacı, ülkesinde 4116 Euro'luk ekspertiz raporu hazırlatarak değer kaybı ve tamir süresince araç mahrumiyet bedelinin tahsili için tazminat davası açtı.

Mahkeme, kusur ve hasar durumunun kesin tespiti için dosyayı uzman bir makine mühendisi bilirkişiye teslim etti. Bilirkişi, kazada motosiklet sürücüsünün yüzde 100 kusurlu olduğunu saptadı. Ancak hasar tespiti aşamasında kaza anına ve araç sonrasına ait fotoğrafları gelişmiş yapay zekâ motorlarına inceletti. Hazırlanan raporda, otomobilin darbe alan arka kısmında gözle görülür bir hasar tespit edilemediği, fotoğrafları inceleyen yapay zekânın dahi hiçbir hasar bulamadığı bilgisine yer verildi. Kararını açıklayan mahkeme, bilirkişi raporunu karar vermeye yeterli buldu. Her ne kadar davalı taraf kusurlu olsa da, yapay zekâ destekli raporla sabit olduğu üzere araçta somut bir hasar meydana gelmediğine, bu yüzden zarar doğmadığına kanaat getirdi. Mahkeme davanın tamamen reddine kesin olarak karar verdi. Bu karar, yapay zekânın mahkeme kararlarına delil gücü sağlayan bir bilirkişi enstrümanı olarak kullanılması açısından Türk hukukunda bir ilk oldu.