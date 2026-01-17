Mihriban cinayetinde karanlık zincir

İzmir'in Bornova ilçesinde bir zincir markette çalışırken, geçen 29 Aralık'ta kaybolan Mihriban Yılmaz'ı (26) boğarak öldürüp cesedini de ormana gömen Fatih İnan (26) ile ilgili tozlu bir dosya daha raflardan indirildi. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde 2023'te bir fabrikada merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden iş güvenliği uzmanı Naile Büşra Sarıgül'ün (24) yapılan otopsisinde, kalp krizi sonucu öldüğü sonucuna varıldı.

Ancak, o dönemde aynı işyerinde çalışan Fatih İnan'ın olaydan hemen sonra İzmir'e gidip üzerini değiştirdiği belirlenirken, ölen kadının üzerinde de spermlerine rastlandı. Fatih İnan ise ifadesinde 'Biz sevgiliydik, kocasından saklıyordu' dedi.

YENİDEN AÇILDI

Soruşturma sonunda savcılık, Adlı Tıp Kurumu'nun otopsi raporunu dikkate alarak dosya hakkında takipsizlik kararı verdi. Mihriban Yılmaz'ın ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ise bu durumu tespit edince, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Büşra Sarıgül'ün hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma dosyasını istedi. Dosya sil baştan yeniden incelenecek. Evli ve bir çocuk babası olan Fatih İnan'ın, Mihriban Yılmaz'ın dayısının kiracısı olduğu ortaya çıkmıştı.