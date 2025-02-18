Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme: 31 kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ne bağlı Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos günü korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran davasında, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran 'iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Küçük kızın cansız bedenini amcadan alarak köyden 1,5 kilometredeki Eğertutmaz Deresi'ne gömen Nevzat Bahtiyar ise, 'delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan' 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Diyarbakır Cumhuriyeti Başsavcılığı, dün 6'sı tutuklu 15 kişi hakkında hazırladığı ve Asliye Ceza Mahkemesine gönderildiği iddianamede ise şüphelilerin 'suçluyu kayırma suçundan' 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Cumhuriyet Başsavcısılığı, aynı soruşturma ise, Güran ailesinden 31 kişi hakkında karar aldı. Başsavcılık, baba Arif Güran'ın da aralarında olduğu Erhan Güran, Fuat Güran, Menduh Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran, Ömer Faruk Güran, İbrahim Halil Güran, Muhammed Kaya, Recep Kaya, Maşşallah Güran, Birsen Güran, Uğur Can Güran, Devran Güran, Mehmet Selim Atasoy, Ramazan Atasoy ve Hediye Güran hakkında yapılan teknik takip kararına göre kasten öldürme suçuna ilişkin yeterli delil elde edilemediği ifade edildi. Yine başsavcılık kararında, soruşturma kapsamında Azize Kaya, Leyla Güran, Melek Güran, Osman Güran, Ömer Yıldız, Hüseyin Güran ve Yasemin Gül isimli kişilerin bu aşamada eylemlere iştirak ettiklerine, suçluyu kayırdıklarına veya delilleri gizlediklerine dair yeterli şüphe oluşturacak delil bulunmadığı belirtildi. Soruşturmada, şüpheliler Rezan Güran, Rojin Güran, Saliha Kaya, Vecdi Bahtiyar, Ebru Necimoğlu ve Mecnun Uyanık hakkında kamu davası açmaya yeterli delil bulunmadığı ifade edilirken, ancak CMK 172/2 gereğince yeni delil elde edilmesi halinde her aşamada soruşturmanın yeniden açılabileceğine dikkat çekildi.

Cumhuriyet Başsavcısılığı'nın başlattığı soruşturma sonucu söz konusu şüpheliler hakkında "Kamu Adına Kovuşturmaya Yer Olmadığı"na karar verildi.