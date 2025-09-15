ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 15 Eylül MPİ online ile On Numara sonuçları sorgulama ekranı

On Numara heyecanı, her hafta Pazartesi ve Cuma günleri düzenlenen çekilişlerle devam ediyor. Şansını denemek isteyenler, sonuçların açıklanacağı anı sabırsızlıkla bekliyor. Bilet sahipleri, kazanan numaraları ve sorgulama işlemlerini Milli Piyango İdaresi'nin resmi ekranları üzerinden pratik bir şekilde kontrol edebiliyor. 15 Eylül 2025 Pazartesi günü yapılacak çekilişte, şanslı numaralar belli olacak ve büyük ikramiye sahibini bulacak. İşte merak edilen tüm detaylar…
15 EYLÜL ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
On Numara sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla yanıt buluyor. 22 şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
15 Eylül 2025 Pazartesi On Numara çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!
Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.