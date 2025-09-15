ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 15 Eylül MPİ online ile On Numara sonuçları sorgulama ekranı

On Numara heyecanı, her hafta Pazartesi ve Cuma günleri düzenlenen çekilişlerle devam ediyor. Şansını denemek isteyenler, sonuçların açıklanacağı anı sabırsızlıkla bekliyor. Bilet sahipleri, kazanan numaraları ve sorgulama işlemlerini Milli Piyango İdaresi'nin resmi ekranları üzerinden pratik bir şekilde kontrol edebiliyor. 15 Eylül 2025 Pazartesi günü yapılacak çekilişte, şanslı numaralar belli olacak ve büyük ikramiye sahibini bulacak. İşte merak edilen tüm detaylar…