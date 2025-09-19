Haberler Yaşam Haberleri ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 19 Eylül 2025 MPİ Online ile On Numara sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 19.9.2025 17:01

On Numara heyecanı, şans oyunları tutkunları için haftanın en merakla beklenen anlarından biri olmaya devam ediyor. Her Pazartesi ve Cuma günü yapılan çekilişlerde, 22 doğru bilen şanslı kişiler büyük ikramiyeyi kazanabiliyor. 18 Eylül 2025 Cuma günü gerçekleşecek çekilişi, Milli Piyango İdaresi’nin resmi YouTube kanalından canlı olarak takip etmek mümkün olacak. 18 Eylül tarihli On Numara sonuçlarını merak edenler için detaylar haberin devamında…

On Numara çekilişi, haftanın Pazartesi ve Cuma günleri şans oyunları tutkunlarını heyecanla buluşturmaya devam ediyor. Katılımcılar, kazanan numaraların açıklanacağı anı büyük bir merakla bekliyor. Bilet sahipleri, sonuçları ve sorgulama işlemlerini Milli Piyango İdaresi'nin resmi platformları üzerinden kolayca takip edebiliyor. 18 Eylül 2025 Cuma günü gerçekleştirilecek çekilişte, şanslı rakamlar açıklanacak ve büyük ikramiyenin sahibi netleşecek. İşte On Numara çekilişiyle ilgili bilmeniz gereken tüm ayrıntılar…

18 EYLÜL ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
On Numara sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla yanıt buluyor. 22 şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
18 Eylül 2025 Cuma On Numara çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

18 EYLÜL ON NUMARA SONUÇLARI
On Numara 18 Eylül 2025 Cuma sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildiğinde haberlerde yer verilecektir.

İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!

Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 19 Eylül 2025 MPİ Online ile On Numara sonuçları sorgulama ekranı
