ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 19 Eylül 2025 MPİ Online ile On Numara sonuçları sorgulama ekranı

On Numara çekilişi, haftanın Pazartesi ve Cuma günleri şans oyunları tutkunlarını heyecanla buluşturmaya devam ediyor. Katılımcılar, kazanan numaraların açıklanacağı anı büyük bir merakla bekliyor. Bilet sahipleri, sonuçları ve sorgulama işlemlerini Milli Piyango İdaresi'nin resmi platformları üzerinden kolayca takip edebiliyor. 18 Eylül 2025 Cuma günü gerçekleştirilecek çekilişte, şanslı rakamlar açıklanacak ve büyük ikramiyenin sahibi netleşecek. İşte On Numara çekilişiyle ilgili bilmeniz gereken tüm ayrıntılar…
18 EYLÜL ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
On Numara sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla yanıt buluyor. 22 şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
18 Eylül 2025 Cuma On Numara çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!
Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.