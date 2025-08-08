ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA! 8 Ağustos 2025 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

On Numara çekiliş sonuçları sorgulanıyor. Haftanın çekilişinde şans oyunu tutkunları sonuca odaklandı. Canlı yayında ilan edilen çekilişin sonuçları noter huzurunda kamuoyuyla paylaşılıyor. Sonuçların ilan edilmesinin ardından sonuç sorgulaması yapılabiliyor. İşte, 8 Ağustos 2025 Cuma On Numara çekiliş sonuçları!
İşte 8 Ağustos On Numara çekiliş sonuçlarında kazanan talihli rakamlar için sorgulama ekranı:
ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA
ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!
Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.