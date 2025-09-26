On Numara sonuçları 26 Eylül 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile On Numara sorgulama ekranı ve 22 kazandıran numara

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişi her Pazartesi ve Cuma günleri yapılıyor. Bu hafta Cuma günü (26 Eylül 2025) gerçekleştirilecek çekiliş için kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı büyük merak konusu. "On Numara sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı izleniyor. İşte, detaylar:
Milli Piyango Online üzerinden kontrol edilen On Numara sonuçları 26 Eylül 2025 Cuma çekilişi takip ediliyor. Şanslı numaralar saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle ortaya çıkıyor. İşte, sorgulama ekranı:
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 10 TL'dir.
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!