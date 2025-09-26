On Numara sonuçları 26 Eylül 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile On Numara sorgulama ekranı ve 22 kazandıran numara

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişi her Pazartesi ve Cuma günleri yapılıyor. Bu hafta Cuma günü (26 Eylül 2025) gerçekleştirilecek çekiliş için kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı büyük merak konusu. "On Numara sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı izleniyor. İşte, detaylar: