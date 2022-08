On numara bilet sorgulama ekranı aratılıyor. Çekiliş saatinin yaklaşmasıyla birlikte On Numara sonuçları da gündemdeki yerini aldı. Devreden büyük ikramiyenin 115 bini aştığı çekilişte bilet dolduran vatandaşlar konuyla ilgili olarak "On numara sonuçları açıklandı, peki on numara bilet sorgulama ekranına nasıl gidilir?" sorularına yanıt arıyor. 4 Ağustos tarihli çekiliş saatler 20.00'ı gösterdiğinde çekilecek. İşte On Numara bilet sorgulama ekranı, MPİ Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar...