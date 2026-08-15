RTÜK’ten dijital platformlara göstermelik ceza! ’LGBT propagandası’ ve ’çocuk istismarı’ yayınlarının cezası nasıl 250 bin TL olabilir?

KÜRESEL/KARANLIK LOBİLER DİJİTAL PLATFORMLAR ÜZERİNDEN TOPLUMLARI ZEHİRLİYOR

Toplumların DNA'sı ile oynamayı amaçlayan küresel/karanlık lobiler dijital medya platformları ile eş güdümlü hareket ediyor. Çocukların ve gençlerin ruhsal dünyasını zehirleyen yayınlar bilinçli ve sistematik biçimde HBO Max, Prime Video, Netflix, Disney gibi diğer dijital platformlar aracılığıyla sunuluyor.

RTÜK'ÜN CEZAİ YAPTIRIMLARI SINIRLI KALIYOR

Bu noktada; RTÜK'ün cezai yaptırımlarının 250 bin TL gibi sınırlı kalması ve bu yayınlara karşı caydırıcı nitelikle önlemler alınmaması da vatandaşların tepkisini çekiyor.

EŞCİNSEL İLİŞKİLERİ MEŞRULAŞTIRAN VE MÜSTEHCENLİK İÇEREN YAYINLARIN CEZASI SADECE: 250 BİN TL

RTÜK, LGBT propagandası, çocuk istismarı, müstehcenlik ve şiddeti özendiren içerikler nedeniyle dört dijital platforma (HBO Max, Prime Video, Netflix ve Disney+) ceza verdi.

HBO Max'da yayınlanan "Bang My Box: The Robin Byrd Story" adlı belgesel filmin cinsellik ile pornografiyi açıkça sergilediği ve eş cinsel ilişkileri meşrulaştırdığını tespit eden Üst Kurul, platforma katalogdan çıkarma ve idari para cezası uyguladı. Prime Video'da yayınlanan "Spartacus: House of Ashur" isimli dizide şiddetin bir "haz sahnesi" olarak detaylandırılması; kadın ve erkek bedeninin sürekli teşhiri, aşırı müstehcenlik ile insan doğasına ve evrensel ahlak normlarına aykırı cinsel ilişki sahnelerinin yoğun bir şekilde gösterildiği kaydedildi. Bu gerekçelerle Prime Video'ya katalogdan çıkarma ve idari para cezası uygulandı. NETFLIX'e ise "Heartstopper: Sonsuza Dek" adlı film nedeniyle de LGBTQ+ ilişkilerinin normalize edilmesi nedeniyle katalogdan çıkarma ve yüzde 3 idari para cezası verdi. Disney+ 'da yayınlanan "A Teacher" isimli dizi nedeniyle katalogdan çıkarma ve idari para yaptırımı uyguladı.

Sabah.com.tr ve Sabah Gazetesi Yazarları ısrarlı olarak bu platformlardaki skandal yayınlara karşı toplumu bilinçlendirerek, kamuoyuna uyarılarda bulunuyor.

DİJİTAL MEDYADAKİ KONTROLSÜZ TEHLİKEYE KARŞI GÜVENLİ LİMAN: TELEVİZYON

Dijital ve sosyal medya platformlarında çocuk istismarı, müstehcenlik, suç örgütü propagandası ve toplumsal değerleri hedef alan kontrolsüz içerikler ile sahte/dolandırıcılık reklamları bağımlılık yaratan algoritmalar üzerinden hızla yayılırken; editoryal süzgeçten geçen ve RTÜK denetimine tabi olan geleneksel televizyon yayıncılığı aileler ve toplum için en güvenli mecralardan biri olarak öne çıkıyor.