Haberler Yaşam Haberleri Sayısal Loto sonuçları 27 Eylül 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 27.9.2025 18:30

Sayısal Loto sonuçları 27 Eylül 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi, her hafta bilet sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. Bu hafta da “Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?” soruları araştırılıyor. Kazandıran numaralarla birlikte joker ve süperstar da sorgulanıyor. İşte, 27 Eylül 2025 tarihli çekilişle ilgili merak edilenler:

Sayısal Loto sonuçları 27 Eylül 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

27 Eylül 2025 Sayısal Loto çekilişi açıklandı mı merak ediliyor. Çekiliş sonuçları Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden kontrol ediliyor. Şans oyunu severler ekran başında. İşte, Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı:

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 27 EYLÜL 2025

Milli Piyango Online ile haftada 3 kez oynanan Sayısal Loto cumartesi çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 27 Eylül 2025 saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı:

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

İşte, Çılgın Sayısal Loto çekiliş kuralları:

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) ve farklı bir küre içerisindeki 90 numara içinden 1 Süper Star numarası çekilir.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sayısal Loto sonuçları 27 Eylül 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz