Şikâyet tuzağıyla şantaj

Instagram kullanıcıları son günlerde yeni bir dolandırıcılık yöntemiyle karşı karşıya kaldı. Dolandırıcılar, Instagram'da özellikle tanınmış ve yüksek takipçili kişileri hedef almaya başladı. Kişiler ve kurumlar hakkında tüketici yorumlarının yapıldığı 'Şikayet Var' adlı platformun sahte sitesini yapan dolandırıcılar, hedeflerindeki hesap sahipleri hakkında asılsız içerikler oluşturuyorlar. Özellikle 'Dr. Prof.' unvanlı sahte profiller üzerinden 'Bu kişi bana istemediğim mesajlar attı', 'Beni taciz etti' gibi iftiralarla sahte şikâyet ekran görüntüleri paylaşılıyor. Bu şikâyet paylaşımının da altına gerçekçi gözükmesi için binlerce küfürlü yorum yazılıyor. Daha sonra Instagram üzerinden dolandırıcılar ilk olarak yüksek takipçili kişilerin takip ettiği kişilerin hesabını sahte linkler yollayarak ve bunlara tıklanması üzerine çalıyorlar. Çalınan hesaptan, daha önce oluşturulan sahte 'Şikayet Var' yorumu asıl hedef olan yüksek takipçili hesaba Instagram üzerinden gönderiliyor. Fenomen hesabın sahibi, tanıdığı bir hesaptan gelen mesajlar üzerine tuzağın içine düşmüş oluyor. Tanınan kişi hakkındaki kötü yorumlu şikâyetlerin yazıldığı mesajdaki linke tıkladığı an hesap bilgileri çalınıyor. Kişisel bilgileri ve mesajları ele geçirilen tanınmış kişiden bu yolla para istenerek şantajda bulunuluyor. Maddi ve manevi kayıp yaşatan bu yeni dolandırıcılık yöntemi ise sosyal medya dünyasında adeta bir salgın gibi yayılıyor.

BİR TIKLA HESABINIZ ELLERİNDE

Dolandırıcıların hedef aldığı isimlerden biri de Star TV Muhabiri Kemal Akagündüz oldu. Akagündüz, "Hesabıma bir doktorun, benim hakkında taciz iddiasıyla şikâyette bulunduğunu yazan bir mesaj ve link geldi. Ben dolandırıcı olduklarını anladım. Tanıdık biri böyle bir mesaj gönderdiğinde insan tıklayabilir. O yüzden vatandaşlarımız bu tür mesajlara karşı dikkatli olmalı" dedi. Tuzağa düşen pek çok mağdur, yaşadıklarını gerçek sitede paylaşarak diğer kullanıcıları uyarıyor. Siber güvenlik uzmanları ise resmi bildirimlerin çoğunlukla Instagram'la iletilmeyeceğini belirtiyor.