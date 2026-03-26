SON DAKİKA | Fikret Orman hakkında şok ifade: "Yanımda kokain maddesi kullandı"

Son dakika haberleri... Fikret Orman'a savcılık sorgusunda bir evde düzenlediği iddia edilen parti soruldu. Soruşturma kapsamında A.A. isimli kadının ifadeleri soruldu.

A.A : "Fikret ORMAN isimli kişi ile Gülşah Rojin DEMİR aracılığıyla tanıştım. Fikret ORMAN ile Gülşah Rojin DEMİR'in Nişantaşı'ndaki evinde buluştuk. Eve gittiğimde Gülşah Rojin DEMİR, Fikret ORMAN, Fatma ERGÜN ve isimlerini hatırlayamadığım iki kız daha vardı. Fikret ORMAN yanımda kokain maddesi kullandı. Fikret ORMAN'ın kullandığı kokainden Gülşah Rojin DEMİR'de içti. Fikret ORMAN bu ilişkimizde telefon kullanmamızı yasaklamıştı.(2022 yılı olduğunu düşünüyorum.)

Telefon sinyallerimiz ve kişiler arası baz çakışmalarımız incelendiğinde benim beyanım doğru olacaktır.) Bu ilişkimizden sonra Fatma ERGÜN, Fikret ORMAN'ın kullandığı uyuşturucu maddeden fazla içtiği için bayıldı. Buzdolabının önündeki su kolileri tarafında Fatma ERGÜN'ün bayıldığını gördük. Gülşah Rojin DEMİR kendisine müdahalede bulundu. Bu yaşadıklarımız esnasında Fikret ORMAN'ın cinsel ilişkisi bittiği için evden ayrılmıştı. Hatta bu olaydan sonra Fatma ERGÜN birkaç gün Gönül'de kaldı" Fikret Orman ise ifadede geçen isimlerin hiçbiri tanımadığını belirtti. Orman, anlatıldığı gibi bir olay kesinlikle yaşanmamıştır" dedi.