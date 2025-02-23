SPK’dan sonra başsavcılık da harekete geçti! Borsa’da yanıltıcı haber yapan ve yayanlara soruşturma

Geçtiğimiz cuma günü, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlattığını bildirmişti. Bir hamle de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketlerinin oluştuğu ihbarları üzerine, olağandışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan maksatlı ve yanıltıcı haberler yapan ve bu haberleri yayanlara ilişkin re'sen soruşturma başlattı.

Savcılık yaptığı açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılacak inceleme ve raporlama işlemleri ile soruşturmanın devam ettiğini dile getirdi. Yapılan açıklamada borsanın, ülkemizin finansal sistemini yapıtaşları arasında olan ve ticari operasyonlara katkı, ekonomik verimliliği artırma, yatırımcıları koruma, sürekli, şeffaf, likit ve güvenli bir Pazar yeri sunma gibi amaçlara hizmet ettiğinin altını çizdi.