Takip mesafesini korumadı 43 metre sürükledi

İstanbul Pendik'te geçtiğimiz kasım ayında, scooter ile işe giderken TIR çarpması sonucu hayatını kaybeden Ecem Sultan Çamlı'nın (28) ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu Ecem Sultan Çamlı, şirketine gitmek için evden çıktı. Genç kadın, scooter ile yolda giderken Hasan Furkan Çolak (24) idaresindeki TIR, Çamlı'ya çarptı. Kaza güvenlik kameralarına yansırken, metrelerce sürüklenen kadın hayatını kaybetti.

TIR ŞOFÖRÜ ASLİ KUSURLU

Gözaltına alınıp tutuklanan sürücü, genç kadını görmediğini belirterek, "Araçların ısrarlı kornasıyla durdum. Kör noktada olduğu için görmemiştim. Kusurumun olduğunu düşünmüyorum" dedi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Çolak'ın genç kızı aynı şeritte seyrederken çarpıp sürüklediği vurgulandı. Şüphelinin asli kusurlu olacak şekilde genç kadının ölümüne sebebiyet verdiği ifade edilen iddianamede "taksirle öldürme" suçundan 6 yıla kadar hapsi talep edildi.

Şüpheli ve hayatını kaybeden kadından alınan kan örneklerinde alkol veya uyuşturucu, uyarıcı madde bulunmadığı tespit edildi. Şüphelinin asli kusurlu olduğu anlatılan iddianamede, hayatını kaybeden kadının ise tali kusurlu olduğu belirtildi. TIR sürücüsünün sağ şeritten gitmesi gerekirken bu kuralı ihlal ettiği, arkadan çarpan kişinin asli kusurlu olduğu, takip mesafesini korumadığı, tırın ön kısmında bulunan ekstra aparatlı ayna olmasına rağmen saygısız ve tedbirsiz şekilde araç sürdüğü aktarıldı. Kaza mahalindeki hız sınırının 50 kilometre olduğu, scooterın maksimum hızının 25 kilometreye ulaşabildiği bu nedenle sağ şeritte kullanılması gerektiği kaydedildi. Raporda ayrıca TIR'ın genç kadına çarpıp 43 metre sürüklediği, 43 metre sonra TIR'ın sağ tekerinin kadını altına alarak üzerinden geçip ezdiği de can yakan bir detay olarak yer aldı.