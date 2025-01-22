Tanju Özcan ‘Kartalkaya yetki alanım değil’ demişti: 19 gün önce verilen itfaiye raporu ortaya çıktı!

Tanju Özcan'ın başkanlığını yaptığı Bolu Belediyesi'nin yangından19 gün önce Kartalkaya Bölgesi'ndeki bir tesis için yangın yeterlilik belgesi verdiği ortaya çıktı. Üstelik belgenin altındaki imza da itfaiye müdürlüğünün de bağlı olduğu, Tanju Özcan'ın dayı oğlu Sedat Gülener'e ait.

Bolu Belediyesi Başkanlığı İtfaiye müdürlüğü tarafından oluşturulan belge, bir firmanın 24 Aralık 2024 tarihli başvurusuna cevaben hazırlanmış. Belgede, Kartalkaya Bölgesi'nde açılmak istenen bir restoran için itfaiyenin onay verdiği görülüyor.

Başvurusu Bolu Belediyesi İtfaiyesi tarafından onaylanan firmanın adresi kayıtlarda "Grand Kartal Otel No.2/1 Gökpınar Yaylası yolu Kartalkaya Bolu" olarak görülüyor.