TOGG ’Trugo’ ile ilerliyor! 25 dakikada yüzde 80 şarj

TRUGO İLE KESİNTİSİZ ULAŞIM
İlk cihazlarını geçtiğimiz günlerde İstanbul ve Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası olan Bolu'da kuran Togg, tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet verecek. Kullanıcılar bu altyapı ile Edirne'den Kars'a, Rize'den Antalya'ya gönül rahatlığıyla seyahat etme imkanına kavuşacak.
25 DAKİKADA YÜZDE 80 ŞARJ
Trugo'nun şarj cihazlarıyla ortalama bir bataryanın doluluk oranı 25 dakika içinde yüzde 80'e ulaşabilecek. Elektrikli araç kullanıcılarının şarj istasyonu bulma kaygılarını ortadan kaldırmayı amaçlayan Trugo, trafik yoğunluğu yüksek güzergahlarda 25, az yoğunlukta bölgelerde 50 kilometrede bir şarj cihazlarıyla yer alacak.
Tarihi gün, tarihi açılış! İşte Türkiye'nin gururu TOGG'un bataryası ve üretim aşamaları.. | Video
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili #TOGG'un açılışından ilk görüntüler geldi.#TOGG2022#TürkiyeninOtomobili#TürkiyeninMilliDeğerleri pic.twitter.com/W9X3IN4kQK— Sabah (@Sabah) October 29, 2022
2 BİN SOKETLE HİZMET VERECEK
Trugu, her bir cihaz üzerinde iki soket yer aldığı için 2 bin soketle hizmet verecek. Trafiğin yoğun olduğu noktalarda istasyon sayısı artırılacak. Türkiye'deki tüm elektrikli araç kullanıcılarına açık olacak cihazlarda yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynağı sertifikalı hizmet sağlanacak.