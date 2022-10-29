TOGG ’Trugo’ ile ilerliyor! 25 dakikada yüzde 80 şarj

2 BİN SOKETLE HİZMET VERECEK



Trugu, her bir cihaz üzerinde iki soket yer aldığı için 2 bin soketle hizmet verecek. Trafiğin yoğun olduğu noktalarda istasyon sayısı artırılacak. Türkiye'deki tüm elektrikli araç kullanıcılarına açık olacak cihazlarda yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynağı sertifikalı hizmet sağlanacak.