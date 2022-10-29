Haberler Yaşam Haberleri TOGG 'Trugo' ile ilerliyor! 25 dakikada yüzde 80 şarj
Giriş Tarihi: 29.10.2022 14:46 Son Güncelleme: 29.10.2022 14:56

TOGG 'Trugo' ile ilerliyor! 25 dakikada yüzde 80 şarj

Kullanıcılarına kesintisiz ve sorunsuz bir deneyim yaşatmayı hedefleyen Togg, Türkiye'de uçtan uca yüksek performanslı şarj cihazı kurmak için de harekete geçti ve yüzde 100 Togg iştiraki olan "Trugo markasını 2 Aralık 2021 tarihinde kurdu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) da 9 Haziran 2022 tarihinde şarj ağı işletmeci lisansını alan Togg. 'Trugo' markasıyla sektöre yüksek performans, hızlı kurulum ve geniş kapsam ağıyla girmiş oldu.

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Muhammed UZUN Muhammed UZUN
TOGG ’Trugo’ ile ilerliyor! 25 dakikada yüzde 80 şarj

TRUGO İLE KESİNTİSİZ ULAŞIM

İlk cihazlarını geçtiğimiz günlerde İstanbul ve Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası olan Bolu'da kuran Togg, tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet verecek. Kullanıcılar bu altyapı ile Edirne'den Kars'a, Rize'den Antalya'ya gönül rahatlığıyla seyahat etme imkanına kavuşacak.

25 DAKİKADA YÜZDE 80 ŞARJ

Trugo'nun şarj cihazlarıyla ortalama bir bataryanın doluluk oranı 25 dakika içinde yüzde 80'e ulaşabilecek. Elektrikli araç kullanıcılarının şarj istasyonu bulma kaygılarını ortadan kaldırmayı amaçlayan Trugo, trafik yoğunluğu yüksek güzergahlarda 25, az yoğunlukta bölgelerde 50 kilometrede bir şarj cihazlarıyla yer alacak.

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2 BİN SOKETLE HİZMET VERECEK

Trugu, her bir cihaz üzerinde iki soket yer aldığı için 2 bin soketle hizmet verecek. Trafiğin yoğun olduğu noktalarda istasyon sayısı artırılacak. Türkiye'deki tüm elektrikli araç kullanıcılarına açık olacak cihazlarda yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynağı sertifikalı hizmet sağlanacak.

81 ilde 600'ün üzerinde lokasyonda 1000 yüksek performanslı şarj cihazı (DC) kurma hedefi olan Trugo, Togg cihazları yola çıkmadan önce, kullanıcı tarafında şarj kaygısı yaşanmayacak düzeyde şarj istasyonu kurulumunu yapacak.

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TOGG 'Trugo' ile ilerliyor! 25 dakikada yüzde 80 şarj
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