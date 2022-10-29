Giriş Tarihi: 29.10.2022 11:01
Güncelleme Tarihi: 29.10.2022
11:01
Son dakika haberleri: Spor camiasının önemli isimlerinden SABAH Spor'a TOGG sözleri! "Sahada biz bile daha çok enerji harcıyoruz..."
Son dakika haberleri: Türkiye için tarihi gün geldi çattı... Vizyon projesi olan yerli otomobil TOGG, Cumhuriyet'in 99. yılında bugün banttan iniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı fabrikada 8 yılda 1 milyon aracın üretilmesi hedefleniyor. Tarihi projeyle ilgili spor camiasının önemli isimleri SABAH Spor'a çok önemli açıklamalar yaptı ve TOGG'u değerlendirdi. İşte detaylar...