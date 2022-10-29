Son dakika haberleri: Spor camiasının önemli isimlerinden SABAH Spor'a TOGG sözleri! "Sahada biz bile daha çok enerji harcıyoruz..."

"TÜRKİYE ARTIK ALAN DEĞİL VEREN ÜLKE"

YILMAZ VURAL: Bu çok önemli bir adım. Türkiye artık alan değil, veren el olacak. Benim hayat felseme çok uygun. Ülkemiz daha özgür, daha bağımsız ve daha egemen olmakiçin bu yatırımları yapmak durumunda. Artık kendimiz üretip, kendimiz tanıtıp, kendimiz pazarlayacağız. Bu çok karakterli bir olay. Hepimizi çok mutlu ediyor. Türk halkı artık yabancı arabasına değil, bu otomobile teşvik edilmeli. Yeterli sayda üretilebilecek mi merak ediyorum. Çünkü çevremde herkesten duyuyorum. Bu arabaya herkes sahip olmak istiyor. Ülkemize hayırlı olsun. Ben de inşallah almayı düşünüyorum.