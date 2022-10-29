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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Spor camiasının önemli isimlerinden SABAH Spor'a TOGG sözleri! "Sahada biz bile daha çok enerji harcıyoruz..."
Giriş Tarihi: 29.10.2022 11:01 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022 11:01

Son dakika haberleri: Spor camiasının önemli isimlerinden SABAH Spor'a TOGG sözleri! "Sahada biz bile daha çok enerji harcıyoruz..."

Son dakika haberleri: Türkiye için tarihi gün geldi çattı... Vizyon projesi olan yerli otomobil TOGG, Cumhuriyet'in 99. yılında bugün banttan iniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı fabrikada 8 yılda 1 milyon aracın üretilmesi hedefleniyor. Tarihi projeyle ilgili spor camiasının önemli isimleri SABAH Spor'a çok önemli açıklamalar yaptı ve TOGG'u değerlendirdi. İşte detaylar...

SPOR SERVİSİ
Son dakika haberleri: Spor camiasının önemli isimlerinden SABAH Spor’a TOGG sözleri! Sahada biz bile daha çok enerji harcıyoruz...

Son dakika haberleri: Türkiye için tarihi gün geldi çattı... Vizyon projesi olan yerli otomobil TOGG, Cumhuriyet'in 99. yılında bugün banttan iniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı fabrikada 8 yılda 1 milyon aracın üretilmesi hedefleniyor. Tarihi projeyle ilgili spor camiasının önemli isimleri SABAH Spor'a çok önemli açıklamalar yaptı ve TOGG'u değerlendirdi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Spor camiasının önemli isimlerinden SABAH Spor’a TOGG sözleri! Sahada biz bile daha çok enerji harcıyoruz...

Yerli otomobil TOGG için tarihi gün geldi. Türkiye'nin otomobilinin üretileceği Gemlik Fabrikası açılıyor. İlk araç da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile yapılacak açılışta banttan inecek.

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Son dakika haberleri: Spor camiasının önemli isimlerinden SABAH Spor’a TOGG sözleri! Sahada biz bile daha çok enerji harcıyoruz...

Spor camiasının önemli isimlerine TOGG'un kendileri için ne ifade ettiğini sorduk.

Son dakika haberleri: Spor camiasının önemli isimlerinden SABAH Spor’a TOGG sözleri! Sahada biz bile daha çok enerji harcıyoruz...

Sabah.com.tr'ye konuşan Türk sporunun önemli isimleir şu değerlendirmeleri yaptı:

Son dakika haberleri: Spor camiasının önemli isimlerinden SABAH Spor’a TOGG sözleri! Sahada biz bile daha çok enerji harcıyoruz...

"TÜRKİYE ARTIK ALAN DEĞİL VEREN ÜLKE"

YILMAZ VURAL: Bu çok önemli bir adım. Türkiye artık alan değil, veren el olacak. Benim hayat felseme çok uygun. Ülkemiz daha özgür, daha bağımsız ve daha egemen olmakiçin bu yatırımları yapmak durumunda. Artık kendimiz üretip, kendimiz tanıtıp, kendimiz pazarlayacağız. Bu çok karakterli bir olay. Hepimizi çok mutlu ediyor. Türk halkı artık yabancı arabasına değil, bu otomobile teşvik edilmeli. Yeterli sayda üretilebilecek mi merak ediyorum. Çünkü çevremde herkesten duyuyorum. Bu arabaya herkes sahip olmak istiyor. Ülkemize hayırlı olsun. Ben de inşallah almayı düşünüyorum.

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