"BENİ EN ÇOK BU ÖZELLİĞİ ETKİLEDİ"

EBRU ŞALLI: TOGG otomobil Türkiye için çok güzel bir yenilik. Elektrikli araba tüm dünyada artık cok yaygın ve tercih ediliyor. Ayrıca TOGG otomobilimizde beni en cok etkileyen kısım ise sadece 30 dakikada aracın sarjının %80 inin doluyor olması. Bu çok değerli bir özellik. Heyecanlıyız tabi... Tüm Türkiye için hayırlı olsun diyorum.