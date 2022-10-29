Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ünlü isimler yerli otomobil TOGG'a hayran kaldı! "Sanayi atağımızın en önemli güç göstergesi"
Giriş Tarihi: 29.10.2022 10:54 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022 10:54

Ünlü isimler yerli otomobil TOGG'a hayran kaldı! "Sanayi atağımızın en önemli güç göstergesi"

Türkiye yerli otomobiline kavuşuyor. Cumhuriyetin 99'uncu yılına armağan olacak TOGG'un ilki bugün banttan inecek. Gemlik'teki yerli otomobil fabrikası da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Vatandaşta büyük heyecan yaratan yerli otomobil TOGG sanat camiasında da yankı uyandırdı. TOGG'un kendileri için ne ifade ettiğini ünlü isimlere sorduk. İşte sanat camiasının, tasarımı ile hayran bırakan yerli ve milli otomobil TOGG hakkında yorumları...

YASEMİN DÖNGEL
Ünlü isimler yerli otomobil TOGG’a hayran kaldı! Sanayi atağımızın en önemli güç göstergesi

Cumhuriyetin 99'uncu yılına armağan olacak TOGG'un ilki bugün banttan inecek. Gemlik'teki yerli otomobil fabrikası da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.

Sabah.com.tr'ye konuşan ünlü isimlerin, tasarımı ile hayran bırakan yerli ve milli otomobil TOGG hakkında değerlendirmeleri şöyle:

Ünlü isimler yerli otomobil TOGG’a hayran kaldı! Sanayi atağımızın en önemli güç göstergesi

"ALIP KEYİFLE KULLANACAĞIM"

TAMER KARADAĞLI: Gerçekten çok merakla bekliyorum. Türkiye için heyecan ve gurur verici. Başarılı olacağından şüphem yok. Bende alıp keyifle kullanacağım. Bugün yapılacak açılışı heyecanla bekliyorum.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ünlü isimler yerli otomobil TOGG’a hayran kaldı! Sanayi atağımızın en önemli güç göstergesi

"BENİ EN ÇOK BU ÖZELLİĞİ ETKİLEDİ"

EBRU ŞALLI: TOGG otomobil Türkiye için çok güzel bir yenilik. Elektrikli araba tüm dünyada artık cok yaygın ve tercih ediliyor. Ayrıca TOGG otomobilimizde beni en cok etkileyen kısım ise sadece 30 dakikada aracın sarjının %80 inin doluyor olması. Bu çok değerli bir özellik. Heyecanlıyız tabi... Tüm Türkiye için hayırlı olsun diyorum.

Ünlü isimler yerli otomobil TOGG’a hayran kaldı! Sanayi atağımızın en önemli güç göstergesi

"SANAYİ ATAĞIMIZIN EN ÖNEMLİ GÜÇ GÖSTERGESİ"

TOLGAHAN SAYIŞMAN: Türkiye'nin son yıllarda yapmış olduğu sanayi atağının en önemli güç göstergesi olan TOGG'un ülkemiz için hayırlı ve uğurlu gelmesini temenni ederim.

Ünlü isimler yerli otomobil TOGG’a hayran kaldı! Sanayi atağımızın en önemli güç göstergesi

"HEYECAN VERİCİ, NİCE BAŞARILARIN ÖNÜNÜ AÇACAK"

ASLIHAN KARALAR: TOGG'un üretime geçmesi çok heyecan verici. Ülkemizin Yerli ve Milli hedeflerine ulaşmasından dolayı oldukça gurur duyuyorum. Şimdiden yabancı pazarın merakla beklediği TOGG ülkemize daha nice başarıların önünü açacağı inancındayım. Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun.

SON DAKİKA