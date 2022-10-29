Giriş Tarihi: 29.10.2022 10:54
Güncelleme Tarihi: 29.10.2022
10:54
Ünlü isimler yerli otomobil TOGG'a hayran kaldı! "Sanayi atağımızın en önemli güç göstergesi"
Türkiye yerli otomobiline kavuşuyor. Cumhuriyetin 99'uncu yılına armağan olacak TOGG'un ilki bugün banttan inecek. Gemlik'teki yerli otomobil fabrikası da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Vatandaşta büyük heyecan yaratan yerli otomobil TOGG sanat camiasında da yankı uyandırdı. TOGG'un kendileri için ne ifade ettiğini ünlü isimlere sorduk. İşte sanat camiasının, tasarımı ile hayran bırakan yerli ve milli otomobil TOGG hakkında yorumları...