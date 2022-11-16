TOKİ kura çekimi takvimi 17-23 Kasım 2022: Ankara, İzmir ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuç sorgulama nasıl yapılır?

TOKİ kura çekimi İstanbul'da ne zaman yapılacak sorusu, doğu ve güney doğu illerinde TOKİ kura çekilişi başlamasıyla birlikte aratılır oldu. TOKİ kura takvimi 2022 paylaşılırken, 17 Kasım 2022'de Kilis ve Muş çekilişi yapılacak. TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi, kuralar çekildiği an paylaşılıyor. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak 2022? İşte detaylar...
SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!
TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başladı. Hafta boyu devam eden çekiliş ile Ardahan, Şırnak, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Van, Ağrı, Şanlıurfa illerinde 2+1 ve 3+1 konutlar hak sahiplerini buldu.
16 Kasım 2022 (bugün) Şanlıurfa kalan ilçeler ve Bitlis kura çekilişi yapılacak.
Bakan Kurum, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:
"Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz.
Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."
MUŞ VE KİLİS KURALARI YAPILACAK
17 Kasım 2022 tarihinde Kilis Merkez, Muş Merkez ve Muş Korkut ilçeleri için kuralar çekilecek. 1.699 konut, hak sahiplerini bulacak.
TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!
TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.
Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
TOKİ KURA TAKVİMİ HAFTALIK AÇIKLANACAK
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı başlıyor. İlk kura tarihi belli olurken Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kura takvimi belli oldu.
Doğu Anadolu'da 7, Güneydoğu Anadolu'da 5 olmak üzere toplam 12 ilde gerçekleştirilecek olan 22 bin 57 konutun kuraları 7-16 Kasım tarihleri arasında çekilecek.
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde;
13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut için kura çekimi yapılacak.
14 Kasım: Ağrı
15 Kasım: Hakkari
16 Kasım: Bitlis
17 Kasım: Muş, Kilis
18 Kasım: Bingöl, Gaziantep
19-20 Kasım: Erzurum
19-20-21-22-23 Kasım: Gaziantep
NOT: Erzurum Tekman ve Şenkaya Avşar'da başvuru sayısı az olduğu için 110 konutta kura çekimi yapılmayacak.