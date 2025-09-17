Zalim kocanın şiddeti kan dondurdu

İstanbul Beyoğlu'nda yaşayan Kader K. (42), resmi nikahlı eşi Adem K. tarafından uzun süredir sistematik şekilde hem fiziksel hem de cinsel şiddete maruz bırakıldı. 7 yaşındaki kızının da babasının uygunsuz şekilde kendisine temas ettiğini anlatmasıyla soruşturma daha da derinleşti. Eşinden gördüğü işkencelere dayanamayan genç kadın şikâyetçi olunca saldırgan koca hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Mağdurun beyanına göre Adem K., yaklaşık iki yıldır çeşitli şekillerde rızası dışında cinsel ilişki taleplerinde bulunduğu mağduru, farklı cinsel yönelimleri dayatarak baskı altına aldı.Soruşturmanın en sarsıcı noktası ise çiftin küçük çocuğuna yönelik iddialar oldu. 7 yaşındaki kız çocuğu, babasının kendisine uygunsuz şekilde temas ettiğini annesine anlattı ve soruşturma daha da derinleşti.Evde yapılan aramada şüpheliye ait çeşitli bağlama aparatları, sopa ve cinsel içerikli materyaller bulunurken olayın sistematik şekilde sürdürüldüğüne dair kuvvetli emareler elde edildi. Mağdur kadının vücudunda, adli rapora göre "basit tıbbi müdahale ile giderilebilir" nitelikte yaralanmalar tespit edildi.Adem K. hakkında "eşe karşı nitelikli cinsel saldırı", "kadına karşı tehdit" ve "basit yaralama" suçlarından dava açıldı. Şüphelinin tutukluluğu devam ederken yargı süreci İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.