Bugün bir daha vurgulamak istiyorum...
15 Temmuz sadece bir darbe girişimi değil, birkaç ay içinde tamamlanacak işgal ve bölme girişimiydi...
Ve bu girişimin "askerleri" FETÖ'ydü ama beyni ABD ile Almanya'ydı.
Şu da aklımızda tutulmalı...
ABD ve Almanya'nın o günkü pozisyonlarını terk ettiklerine dair hâlâ açık ifadeleri yok.
***19 Temmuz 2016'da bu köşede şöyle yazmışım, hâlâ önemli buluyorum: "Hiçbir şey diri kalmamızı engellememeli! Fakat kapatmakta geciktiğimiz ve hafife aldığımız bazı defterleri artık kapatmamız gerekiyor. Defterler dedim değil mi? Siz onu bazı dostlar, bazı akrabalar, sosyal medyadaki bazı bağlantılar olarak anlayın..."
***Bazen rasyonel görünmeyen ama doğruluğundan emin olduğumuz ölçütler vardır.
***Benim çocukluğumda zihinlerimize "İcat et de, ne edersen et" fikri zerk edilirdi. İcat demek, bilim demek gibi bir şeydi. O yüzden naylon torbadan akciğer icat ettiğini düşünüp başıboş köpeklere nakleden mahalle arkadaşımız bile olmuştu.
***Yılın ilk altı ayında, geçen yılın aynı dönemine göre edebiyat/sanat kitaplarının baskısı yaklaşık 2 milyon adet azalmış. Kâğıt ve baskı maliyetlerinin artışından ilk etkilenen edebiyat oluyor.