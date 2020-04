İstanbul ve Ankara'dan sonra en fazla vakit geçirdiğim şehir herhalde New York'tur... New York'ta insanın canı hiç sıkılmaz... Sabah bir "The New York Times" gazetesi alıp, Central Park'a gidersiniz. Köşe başındaki arabadan aldığınız sosisli sandvici sabah kahvaltısı niyetine yerken, oturduğunuz bankta gazeteyi okursunuz... Akşam Broadway'deki hangi müzikale gideceğinize The New York Times'a bakarak karar verirsiniz. Frank Sinatra'nın meşhur ettiği "New York New York" şarkısına bakarsanız, bu kentte başaran dünyanın her kentinde başarabilir.



Ölümün kenti

Ama şimdi New York'u ölümün kokusu sarmış. New York eyaletinde can kaybı 10 bin 65'e, vaka sayısı 189 bin 415'e ulaşmış. New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette son 24 saatte 671 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam ölü sayısının 10 bin 65'e ulaştığını söyledi. Evet... Şarkıların, müzikallerin ve her çeşit kültürel uğraşın kenti olan New York şimdi ölümün kol gezdiği bir cenaze kenti... İngiliz Daily Mail gazetesi, ABD'deki çeşitli huzurevlerinde binlerce bakıma muhtaç yaşlının salgından dolayı hayatını kaybettiğini ama hükümet tarafından resmi kayıtlara geçirilmediğini yazdı.



Trump gecikti

Bu acı tablonun nedeni, Amerikalıların başta Başkan Donald Trump olmak üzere koronavirüs salgınını çok geç gündeme almalarıdır. Trump'ın neden böyle davrandığı bellidir. Bu yılın sonundaki Başkanlık seçimine yıkılmış bir ekonomi ile gitme korkusu, Trump'ın duruma uygun hareket etmesini engelledi. Şimdi ise sanki bir diktatörmüş gibi kararlar alıyor Trump... Ne var ki Amerikan yönetimi önlem almakta gecikti.



Amerika perişan

ABD'de New York'un ardından ikinci sırada 61 bin 850 vaka ve 2 bin 350 ölümle New Jersey, üçüncü sırada 25 bin 475 vaka ve 756 ölümle Massachusetts, dördüncü sırada 24 bin 638 vaka ve bin 487 ölümle Michigan, beşinci sırada 23 bin 287 vaka ve 681 ölümle California, altıncı sırada 22 bin 920 vaka ve 561 ölümle Pennsylvania yer alıyor. Bilançonun arttığı ABD genelinde ölü sayısı 23 bin 252'ye, vaka sayısı ise 579 bin 486'ya ulaştı.



Yazık oldu

Bilemiyorum. Bir daha New York'a gidebilecek miyim acaba? Evden çıkmamızın yasaklandığı İstanbul'dan New York'a uzanan yol aşırı engebeli şimdi. Özetle yazık oldu New York'a...