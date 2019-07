OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

Düzce 1999 yılında yaşadığı büyük depremin ardından sel felaketi ile karşı karşıya kalalı on gün oldu...

Hani insanların sevdaları vardır ya... Adını dağlara yazar. Kimi sevdalarda kumsalda kendine yer bulur. Benimkisi dağlara yazılan misali... Dalgalar gelip almasın diye. Dağlara yazdığımız sevda da sele maruz kaldı.

Gazetemizin duayen ismi bir çok meslektaşımın olduğu gibi benim de Yavuz (Donat) abim... Bodrum'da tatilde... 'Memleketime birlikte gidelim' dediğimin ertesi sabahı Ankara'ya uçarak, Düzce'ye koşarak geldi.

Teker döndüğünde Düzce için yola revan olmuştuk... İlk durağımız Düzce Valiliği AFAD Merkezi... Düzceli'nin gönlünde taht kurmuş, 'atom karınca' dedikleri valileri Zülki Dağlı karşılıyor bizi... Özenle hazırlanmış sunumlarının ardından sel bölgesine hareket ediyoruz... Akçakoca üzerinden Uğurlu ve Esmahanım köylerine ulaşıyoruz... Vatandaşla hasbihal edip devlet elinin çabukluğuna tanıklık ediyoruz...

Hani demiştim ya... 'Devlet refleksi', 'Devlet eli' diye..: 'Devletin Eli'de, 'Devletin Refleksi' de Zülkif Dağlı... Sel afetinin yaşandığı bölgede doğa ve zorluklar gözününe alındığında refleksin önemi ortaya çıkıyor...

Ağaçta, çatıda, araç içinde... Tutunabildikleri hangi dalda bir canlı var ise ulaşılmış. Sosyal medyayı kullanarak tüm birimleri harekete geçiren vali bey, kara, hava, deniz unsurlarını ile arama ve kurtarma çalışmalarını bizzat kendi yönetmiş. İlk dakikalardan itibaren devletin gücünün vatandaşın yanında olduğunu hissettirmiş.

Kusura bakmayın sayın valim... Ama vatandaş gönlünden geçeni sınırlandırmıyor... onların ifadesi olduğu için kullandım 'Atom karınca' diye...

Dinlediklerimiz, duyduklarımız ve tanıklık ettiklerimiz karşısında haksız da değiller...

Doğa da insan gibidir... Doğar, büyür, ölür. Siz ondan bir şeyler alırsanız o da sizden alıyor. Sakın bir gün hesabı görülmez sanmayın... Er ya da geç... Doğanın dengesiyle oynamayacaksınız... Ormanları fındık bahçesine çevirir, dere yataklarına yaşam alanları oluşturursanız o denge bir gün sizin dengesizliğiniz oluyor.

Yine vali beye dönecek olursak... 'Artık o dere yataklarına ev yapılmayacak' diye ekliyor..Ve yine dere yataklarındaki yollar dağların yüksek kesimlerine alınıyor.

Bilanço ağır... Yedi kayıptan beşinin cansız bedenine ulaşılmış.., İki çoçuğumuza ulaşabilmek için tüm imkanlar seferber... Daha büyük can kaybını vali bey önledi diye de ekliyorlar... WhatsApp üzerinden oluşturulan haberleşme ve konum alınarak müdahale edilmesi bu afetin sonuçlarını minimize etmiş.

Hayatın normale döneme başladığı bölgede dere yatakları iskana kapatılıyor...

Gönül Günaydın Çabukoğlu Düzce Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü... Afetin yaşandığı ilk dakikalardan itibaren yerel medya başta olmak üzere yazılı ve görsel medyayı düzenli olarak bilgilendirerek bilgi kirliliğini önlemeye çalışmışlar. Tüm bu uğraşa rağmen sosyal medyada çıkan asılsız ve siyasi linç girişimleri keyflerini kaçırmış. Koyun can, kasap et derdinde misali... Üzülmek yok... Doğru tektir...

Başta Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ve özveriyle çalışan tüm ekiplere teşekkür ediyorum... Devlet refleksi gösterdikleri için...

Hüzün de bizim... Mutluluk ta...

Çok büyük geçmiş olsun Düzcem..