HAZAL ATEŞ

Ruha ilaç, yüreğe hazine, yalnızlığa dost, gülcemale aynadır. Umuda açılan kapı, zihni aydınlatan güneştir. Eğlendiren, dinlendiren, öğreten, bazen avutan, yol gösteren deniz feneridir. Mizahta aşk da onda! Yolumuzu kaybettiğimizde pusuladır. Hz. Ebubekir ne de güzel söylemiş; "Kitaplar akıllı kişilerin bahçeleri, faziletli kişilerin güzel kokulu çiçekleridir!" Romalı düşünür Annaeus Seneca da; "Kitaplar hiç solmayacak bitkilerdir. Kitapsız yaşamak kör, sağır, dilsiz yaşamaktır" diyor. Benim en büyük krallığım da Shkespeare'in ifadesiyle "kitaplarım"… Hazineme değerli bir kitap daha katıldı; "Hastane Önünde İncir Ağacı!" Yazarı Erhan Özkan, şiirleri, çocuk masalları, hikâyeler, edebiyat birikimi ile Ankara'nın yetiştirdiği güçlü kalemlerden. Yenimahalle İsmail Erez İlkokulu'nun da müdürü…



İncir, Anadolu'nun kutsal ağacıdır. Mit dünyasında "kutsallık, varlık, güç, bilgelik, aydınlık, doğurganlık, verimlilik, bereket" gibi birçok anlam yüklenmiş. Tarihimize tanıklık ederken kültürümüzü de biçimlendiren bir ağaç. Halikarnaslı tarihçi Heredot yazılarında kuru inciri Lidya'da yaşamın on temel nimetlerinden biri sayıyor. Hindistan Indus Vadisi'nde yok olan medeniyetlerin kalıntıları, Guatemala'daki Maya piramitleri incir ağaçları ile kaplıdır. İncir Kuşları, İncir Reçeli daha birçok kitaba, filme konu olmuş büyülü ağaç…Erhan Hoca'nın kitabındaki incir ağacı da ölümsüz bir sevdayı anlatır. Akdağmağdeni kasabasında yaşayan Narin ile Yusuf'un aşkıyla birlikte farklı kültürel dokuların, etnik kimliklerin nasıl dostça yaşadığı gözler önüne seriliyor. Yusuf, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede incir ağacından aldığı ilhamla sevdiği kıza şu türküyü yazıyor; "Hastane önünde incir ağacı/Doktor bulamadı bana ilacı/ Baştabip geliyor zehirden acı/Garip kaldım yüreğim derdoldu/Ellerin vatanı bana yurt oldu/Mezarımı kazın bayıra düze/Yönünü çevirin sıladan yüze/Benden selam söyleyin sevdiğim kıza…" Bir solukta, keyifle okuyacaksınız, kaçırmayın derim.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seslendirdiği "Anayasso" şiirinin yazarı Şemsi Belli'nin ölüm yıldönümüydü. Malatyalı yazarın "Cankuşum" kitabı rafımdaki ilk kitaplardandır. Mizah ve halk söyleyişinin ön planda yer aldığı şiirlerinde aşk, hasret ve gençlik temaları ön plana çıkar. Nükteli, iğneli, hicivli şiirlere de yönelen şairin siyasi konulara eğilen eserleri, edebiyat dünyasına damgasını vurur. Necip Fazıl'ın "Seneler vurmadan silgiyi, bağlayın kitapla bilgiyi" sözleriyle güzel bir hafta diliyorum.