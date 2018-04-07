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EMRE AKÖZ
07 Nisan 2018, Cumartesi EMRE AKÖZ

YouTube radikalleştirir

Geçen gün gazetesinde ile ilgili bir makale okudum... Her gün beş-on video izleyen birisi olarak canım sıkıldı.
Yazan bir Türk: North Carolina Üniversitesi hocalarından, sosyal medya analizcisi ... ABD 2016 Başkanlık seçimleri hakkında araştırma yaparken fark etmiş:
YouTube önerileriyle insanları daha radikal hale getiriyor.
Diyelim ki ilgi konunuz vejetaryenlik. Bu alanda videolar izlemeye başladınız. Bir-iki derken, YouTube'un özel bilgisayar yazılımı (algoritması) daha katı, daha köşeli bir etyemezlik şekli olan veganlık hakkında videolar önermeye başlıyor.
Cumhuriyetçileri izliyorsunuz, sonunda radikal sağ, ırkçı videolara varıyorsunuz. İslam dediniz mi üç-beş video sonra karşınıza kafa kesenler çıkıyor. Yahu bunun normali yok mu?
Başka türlü kaymalar, sapmalar da var: Seçim döneminde, ister Trump yanlısı olun, ister yanlısı, neticede Trump yanlısı videolarla karşı karşıya kalınıyormuş. Algoritmanın mantığında gri bölge yok yani.
"Şu anda en büyük radikalleştirici YouTube" diyor Zeynep Tüfekçi. Durumu bilin, öyle izleyin. Benden söylemesi.

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