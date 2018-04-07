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EMRE AKÖZ
07 Nisan 2018, Cumartesi EMRE AKÖZ

Yunus: Şirin katil

Denizle başladık denizle devam edelim mi? Geçen hafta sonu Üsküdar'dan şehir hatları motoruna binip Eyüp'e uzandık. Giderken de, gelirken de bir girip bir çıkarak yüzen yunuslara rast geldik. Yolcuların yüzü güldü, fotoğraflar çekildi.
Yunus ilginç bir hayvandır. Denizde yaşar ama memelidir. Fevkalade zekidir. Oyunlar oynar, casusluk bile yapar. Hayvanların yüzde 99.9'undan farklı olarak benliği vardır; ayna karşısına geçtiğinde kendisini tanır.
Şirin görünüşlü bir yırtıcıdır. Balık sürülerini önüne katarak ilerler. Balıkları kaçırdığı için bazen balıkçıların hedefi haline gelir.
Bitmedi. Bazı türlerinin erkekleri, dişileri tavlamak yerine tecavüz ederler. Yavruları yaraladıkları ve yedikleri görülmüştür. Araştırmacılar ensest vakalarına rastlamıştır.
İnsanlara ne kadar benziyorlar değil mi?

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