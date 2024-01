Ara tatil döneminde çocukların sinemaya gitmesi için pek çok film alternatif var. Ancak 3 kız babası bir ebeveyn olarak, çocuk filmi olarak lanse edilen çoğu filmin yetişkinlere hitap etmediğini gözlemliyorum. Çocuğunu tek başına filme sokamayacağı için ona eşlik eden anne veya babanın, film boyunca uyukladığını ya da telefona baktığını görüp üzülüyorum. Neyse ki arada bu genel durumu bozan kaliteli aile filmleri de çıkmıyor değil. Onlardan biri ve belki de şu an vizyonda çocuklarla beraber izlenecek en başarılı film Haydi Tut Elimi... Çocuk oyuncular Nil Özdemir, Ali Kerem Çömez, Zeynep Erdoğan ve Çınar Karçkay'ı, Işıl Yücesoy, Erhan Yazıcıoğlu ve Coşkun Demir gibi usta isimlerle bir araya getiren film, yurtdışında eğitim görmek isteyen dansçı iki gencin, bir şarkının hikayesini bulmaya çalışırken, hem birbirleriyle hem de şarkının gerçek sahipleriyle kurdukları dostlukları etkileyici bir şekilde anlatıyor.







GENÇLER GELECEK VAAT EDİYOR

Bizim Köyün Şarkısı, Gamonya, Can Dostlar gibi filmlerini de severek izlediğim Tuğçe Soysop'un yönettiği filmin senaryosunu Uğur Güvercin, Cihan Deniz, Pelin Serin, Onur Ümit ve Ali Ateş kaleme almış. Filmin başrolleri Ali Kerem Çömez ve Nil Özdemir'i bir kenara not edin. Çok yakın zamanda bu iki yetenekli gencin ismini daha fazla duyacağız. İkilinin filmdeki dans sahnelerini görünce 'nasıl böyle güzel dans edebiliyorlar' diye hayretler içinde kalıyorsunuz. Sonra öğrendim ki, Ali Kerem zaten milli dansçıymış, ulusal ve uluslararası pek çok yarışmada dereceleri olan başarılı bir sporcuymuş. Nil de aynı şekilde çok küçük yaşlardan beri ritmik jimnastik ve dansla ilgileniyormuş. Hatta Hip Hop'ta Türkiye birinciliği varmış. Dans edip oyunculuk yetenekleriyle herkesi büyüleyen bu iki gence uzun ve başarılı bir kariyer diliyorum.







Filme dönecek olursak, başta birbirlerinden hiç hoşlanmayan iki öğrenciyi oynayan Duygu ve Kaan, okulda öğretmenleri tarafından partner olarak seçiliyorlar. Seçmelere katılmak için öğretmenleri 'Pembe Ayı' isimli bir şarkının hikâyesini bulmalarını istiyor. Duygu ve Kaan da iki yakın arkadaşlarıyla beraber yıllar önce çok meşhur olmuş ancak yolları bir şekilde ayrılmış 'Suzan ve Patlamış Mısırlar' isimli ünlü müzik grubunun kahramanlarının peşine düşüyorlar. Amaçları o meşhur 'Pembe Ayı'nın hikâyesini bulmak ancak, şarkının sahiplerinin de hüzünlü hikâyeleri var. Grubun Suzan'ı (Işıl Yücesoy) yaşlı bakım evinde, kimsesi yok. Diğer iki üyesi Suat (Erhan Yazıcıoğlu) ve Hakan (Coşkun Demir) ise eski şaşalı günlerinden uzak kendilerince çalıp söylüyorlar. Bizim bu dört kafadar, grubun ve şarkının hikâyesini öğrenmeye çalışırken, aralarında gerçek bir dostluk başlıyor. Şarkının hikâyesi için çıkılan macera onları bambaşka yerlere sürüklüyor.







Çocukların yaşlı kılığında bakım evine girdikleri sahne kahkaha krizine sokarken, Duygu'nun başına gelen talihsiz bir olay ve Suzan'ın grubun neden dağıldığını anlattığı sahne boğazı düğümlüyor. Dörtlüyü oluşturan diğer iki genç Zeynep Erdoğan ve Çınar Karçkay'a da kocaman bir alkış. Hatta Zeynep, filmde kendi yazdığı 'İnan Kendine' adlı şarkıyı da söylüyor. Kaç oyuncunun böyle bir lüksü olabilir ki. Ve tabi ki ustalar... Işıl Yücesoy'u uzun bir aradan sonra yeniden perdede görmek çok iyi geldi. Sadece gözleriyle bile o kadar çok şey anlatan bir oyuncu ki keşke daha fazla filmde oynasa. Doğa Ebrişim tarafından bestelenen, sözleri biraz tuhaf olsa da anlamı büyük olan 'Pembe Ayı' şarkısını o kadar güzel yoruluyor ki... Diğer usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu da yine her zamanki gibi karizmatik. Hatta bu filmde Suzan için serenat yapıyor.

Neticede, Haydi Tut Elimi, dansları müzikleri ve hikâyesiyle ailecek izlenecek, duygu yoğunluğu yüksek, eğlenceyi ve hüznü bir arada sunmayı başaran, bir çocuk filminden fazlası olmuş. Sanırım bir kez daha izleyeceğim...







RÜYALARDA BULUŞURUZ

Nicholas Cage bir yıl içinde üçüncü kez izleyici karşısına çıkıyor. Renfield filminde Kont Dracula'ydı, kan emiyordu. Emeklilik Planı'nda inzivaya çekilen eski bir kiralık katili canlandırıyordu. Cage bu kez Rüya Senaryo adlı filmle beyazperdedeki yerini aldı. İlgi Manyağı adlı filmle dikkat çeken 39 yaşındaki yönetmen Kristoffer Borgli imzalı filmde, Julianne Nicholson'la başrolü paylaşan Cage, basiretsiz aile babası ve öğretim üyesi Paul Matthews'u canlandırıyor. Orta yaş bunalımının pençesinde kıvranan Paul, birden tüm dünyada herkesin rüyasına girdiğini fark ediyor.

Bu olağanüstü durum elbette önce kendisine devasa bir şöhret getirirken sonrası her şey tersine dönüyor. Belli bir noktasına kadar sıradan bir adamın hayatının ne kadar kontrolden çıkabileceğini anlatan film korku, komedi, fantezi ve bilimkurguyu bir araya getiriyor. Dünya prömiyerini Eylül'de Toronto Film Festivali'nde yapan film şöhret kültürünü ve grup psikolojisini eleştirirken Ari Aster ile birlikte filmin yapımcılığını da üstlenen Cage'in performansı ise geçer not alıyor.







OSCAR ADAYI FİLM GÖÇMENLERE BAKIŞ SUNUYOR

Dünyayı görüp rap yıldızı olmayı hayal eden iki delikanlının Senegal'den Avrupa'ya gidiş çabalarını anlatan 'Kaptan Benim', Venedik Film Festivali'nde, En İyi Yönetmen dâhil 12 ödül kazanarak dikkatleri üzerine çekmişti. Film şimdi de 96. Akademi Ödülleri'nde En İyi Film Oscar'ı için yarışacak 10 filmden biri... Matteo Garrone'nin yönettiği ve Seydou Sarr, Moustapha Fall, Issaka Sawagodo ile Hichem Yacoubi'nin oynadığı film gerçek bir hikâyeyi anlatıyor. Hayallerine kavuşmak isteyen iki gencin mücadelesi şeklinde de okunacak film, göçmenlik ve mültecilik kavramlarını sorguluyor.







Malum, günümüzde halen Afrika'dan daha iyi bir yaşam bulma umuduyla kaçan insanların dramlarına tanık oluyoruz. Kimi kaçıyor, kimi kaçarken daha yolda hayatını kaybediyor. Burada iki kahramanımızın giriştikleri öyle zorlu bir yolculuk ki, amansız çölden Libya'daki işkence dolu ceza kamplarına, oradan da uçsuz bucaksız açık denize uzanıyor. Filmin senaryosu, bu çileyi çekmiş göçmenlerle görüşerek oluşturulmuş. Film, yol boyu göçmenlerin başlarına gelenler onların bakış açısıyla yansıtılıyor.