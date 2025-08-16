Hollywood'da Sharon Stone denince akla gelen ilk görüntü, 1992 yapımı Temel İçgüdü'deki o unutulmaz sahnedir. Paul Verhoeven'in yönettiği bu film, Stone'a sadece küresel şöhret getirmedi; aynı zamanda onu sinema tarihinin en karizmatik femme fatale'lerinden biri hâline getirdi. Yıllar sonra verdiği röportajlarında bu filmden partneri Michael Douglas'ın 14 milyon dolar, kendisinin ise yaklaşık 500 bin dolar kazandığını söyleyerek sektördeki cinsiyet eşitsizliğine vurgu yapmıştı Stone. Ardından Casino (1995) geldi.

Martin Scorsese'nin başyapıtında Ginger McKenna rolüyle Stone, hem Altın Küre'yi kazandı hem de Oscar'a aday gösterildi. Kariyerinin bu altın döneminin ardından 2000'lerde daha az riskli ve çoğu zaman gölgede kalan projelerde boy gösterse de, Stone hiçbir zaman "çekim gücünü" kaybetmedi. TV dizilerinde, bağımsız filmlerde ve festival projelerinde seçici tercihler yaptı; The New Pope'da kendini tiye alan, mizahi bir cameo bile üstlendi. Ve şimdi, Önemsiz Biri 2 ile bambaşka bir Sharon Stone izliyoruz. Ona geçmeden kısaca filmden bahsedeyim.

2021'in sürpriz gişe hiti Önemsiz Biri'nde Bob Odenkirk, sıradan bir banliyö babasının maskesi altında yaşayan usta suikastçı Hutch Mansell rolüyle izleyiciyi ters köşeye yatırmıştı.

Filmin devamı niteliğindeki Önemsiz Biri 2'de Hutch'ın Rus mafyasıyla istemeden karşı karşıya gelmesinin üzerinden dört yıl geçmiştir. Hâlâ suç örgütüne 30 milyon dolar borcu olan Hutch, borcunu uluslararası suçlulara karşı düzenlediği suikastlarla ödemeye çalışmaktadır. Ancak yoğun tempo, hem onu hem de eşi Becca'yı (Connie Nielsen) yıpratmıştır. Aile ilişkilerini onarmak için çocuklarını da alarak, kendi çocukluğunda gittiği ilk tatil yeri olan Plummerville'e giderler. Burada ailesiyle vakit geçirip hem biraz dinlenmek hem de nostalji yapmak isteyen Hutch yine bir şekilde belaya bulaşır. Bu kez karşı karşıya geldiği kişi ise Stone'un canlandırdığı kana susamış suç lideri Lendina'dır. Artık yaşının da vermiş olduğu faktörden dolayı daha önceki femma fatale rollerinden farklı bir rolle izleyici karşısında Stone. Plummerville'in turistik yüzünün arkasında küresel bir silah ve uyuşturucu ticareti yöneten, kontrolsüz bir suç patronunu oynayan Stone, bu rolle hem karizmasını hem de oyuncu olarak gözü karalığını yeniden ortaya koyuyor.

TAM BİR DELİYİ OYNUYORUM

İlk filmi çocuklarıyla beraber 5 kez izleyip başroldeki Bob Odenkirk'e bayıldığını ifade eden Stone, 'Bu kadar yetenekli bir oyuncu size bir şey teklif ettiğinde cevap 'Evet, lütfen' olur' diyerek filmde oynamayı çok istediğini belirtmiş. 67 yaşındaki oyuncu sürecini şöyle anlatıyor: 'Canlandırdığım karakterler, hissedilip deneyimlenmesi gereken tiplerdir; gizemleri kendilerine ait olmalı. Bu yüzden 'Kemerlerinizi bağlayın' demeyi tercih ederim. Onu oynamak büyük keyifti. Uzun süredir oğullarımın annesi olarak, her şeyi bir arada tutmam gerekiyordu. Bu karakterle birlikte paraşüt ipini çekip tam bir deliyi oynama fırsatını buldum. Bu özgürleştirici, sıra dışı ve eğlenceliydi.' Oscar adayı ve Emmy ödüllü sinema ikonu Sharon Stone'u gerçekten de kariyerinde bu kadar özgür ve fiziksel anlamda bu kadar enerjik bir performansı pek sık görmedik. Endonezyalı aksiyon ustası Timo Tjahjanto'nun yönetmenliğini üstlendiği ilk İngilizce film olan Önemsiz Biri 2, aksiyon türüne yeni bir başyapıt eklemese de, Sharon Stone'un hâlâ seyircinin ilgisini anında üzerine çekebilen bir yıldız olduğunu kanıtlıyor. 30 yılı aşkın kariyerinde femme fatale'likten dram ustalığına, televizyon konukluklarından festival filmlerine uzanan yolculuğunun bu yeni durağı, onun hâlâ risk alabilen ve o riski eğlenceye dönüştürebilen bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Sonuçta Sharon Stone, Lendina ile hem geçmişteki "buzdan bakış" mirasını hem de oyunculuk cesaretini parlak bir şekilde harmanlıyor. Bu film, onun kariyerindeki ikonik roller zincirine çılgın ve kanlı bir halka daha ekliyor.



ANİMASYONUN YAŞI YOK

Sinema salonları izleyicisini bekleyedursun, tek tük sinemaya giden izleyicilerin tercihi de belli oldu: Animasyon... Paribu Cineverse salonlarında yıl boyunca sinemaseverlerin izleme tercihlerine göre analiz yapıldı. Bu çalışma türlere dair ilginç bir tabloyu ortaya koyuyor. Tüm yaş gruplarını kapsayan verilere göre animasyon, yalnızca çocukların değil; gençlerden yetişkinlere kadar herkesin favorisi oldu. Verilere göre; 14-19 yaş grubunda en çok izlenen tür sırasıyla animasyon, komedi ve aksiyon oldu. 20-24 yaş grubunda benzer bir dağılımla animasyon yine zirvede yer alırken, onu yine komedi ve aksiyon takip etti.

30 yaş ve üzeri gruplarda ise animasyonun etkisi sürerken, macera ve özellikle komedi türlerinde belirgin bir artış gözlemlendi. Özellikle 40 yaş üstü izleyicilerde animasyon tercihi hâlâ yüksek seyrederken dram ve biyografi türlerine olan ilgi de diğer yaş gruplarına göre daha yüksek seviyede. Ailece sinema keyfini tercih edenlerin oranı da göz önüne alındığında, animasyon türünün çocuklu aileler ve nostaljik deneyim arayan yetişkinler tarafından tercih ediliyor. Bunun sebebi belki de animasyonun yalnızca çocuklara değil, içimizdeki çocuğa da seslenmesi. Kimi zaman nostaljik bir tebessüm, kimi zaman gözlerimizi dolduran bir hikâye...

Ailece izlenen bir filmde, aynı sahnede hem çocuğunuzun kahkaha atması hem de sizin boğazınızın düğümlenmesi mümkün. Sonuçta animasyon, yaştan bağımsız bir ortak dil. Kimimiz için bir kaçış, kimimiz için bir hatırlayış... Ve belki de bu yüzden, sinema salonlarında ışıklar söndüğünde, herkes o rengârenk dünyaların davetine içtenlikle cevap veriyor.



ŞİRİNLER'İ 260 BİN KİŞİ İZLEDİ

Vizyona giren filmler arasında en çok tercih edilen tür olan animasyonda seyirci rakamları şöyle şekillendi. Kaptan Pengu ve Arkadaşları ilk haftasında 45 bin kişiyi sinemaya çekmeyi başardı. Kim Demiş Kötüyüz Diye 2, henüz ikinci haftasında 70 bin kişiyi çoktan geçti.

Şirinler filmi, 4 haftada 260 bin izleyiciye ulaşmayı başardı. Lilo ve Stiç 315 bin, Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip 482 bin kişi tarafından izlendi. Animasyon furyası haftaya klasik bir çizgi film Heidi ile devam edecek. Johanna Spyri'nin 140 yılı aşkın süredir varolan Heidi'si yepyeni macerası ilk kez animasyon filmiyle sinema seyircisi karşısına çıkacak.