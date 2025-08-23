Okula dönüş alışverişi başladı... Ürün seçerken öncelik sağlık olmalı

Okullar açılırken kırtasiye rafları rengarenk ürünlerle doluyor. Ama her parlak kalem ya da kokulu silgi masum değil. Çocukların sağlığı için ambalaj ve sertifikalara dikkat edilmeli. Marka yerine güvenlik ve kalite öncelik olmalı. Çocuğa da değerli olanın marka değil kendisi olduğu anlatılmalı...

Okula dönüş döneminde alışverişin en heyecanlı kısmı şüphesiz kırtasiye ürünleri. Çocuklar rengârenk defterler, kokulu silgiler, desenli kalemler arasında seçim yaparken gözleri parlıyor. Ancak anne–babaların unutmaması gereken önemli bir nokta var: O masum görünen ürünlerin bazıları sağlığı tehdit eden kimyasallar içerebiliyor.

Uzmanlara göre özellikle kokulu silgi, boya ve yapıştırıcıların içinde ağır metaller, ftalat ya da azo boyar maddeler bulunabiliyor. Bu maddeler solunum yoluyla ya da cilt temasıyla vücuda girip uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu yüzden ürün seçerken ambalaj üzerinde CE işareti, TSE belgesi ya da EN71 standardı olup olmadığı mutlaka kontrol edilmeli.

UCUZLUK CAZİBESİNE KAPILMAYIN

Görsellik ya da ucuzluk cazibesine kapılmadan, güvenilir markaları tercih etmek en doğru yaklaşım. Çocuğun sağlığı, birkaç lira daha ucuz bir kalem kutusundan ya da parlak bir silgiden çok daha değerli. Okul çantasını dolduran şey sadece defterler değil; aynı zamanda anne–babaların bilinçli seçimleri...



BUNLARA MUTLAKA DİKKAT EDİLMELİ

● Etikete bakın: CE, TSE veya EN71 sertifikası olan ürünleri tercih edin. İçeriği ve üretici bilgisi olmayan ürünlerden uzak durun.

● Kokulu ürünlerden kaçının: Kokulu silgi, yapıştırıcı veya boya sağlığa zararlı kimyasallar içerebilir.

● Ergonomiye dikkat edin: Çocuğun yaşına ve boyuna uygun, hafif ve ortopedik çantalar seçin.

● Dayanıklılığı önemseyin: Kalem, defter, boya gibi sık kullanılacak ürünlerde sağlam ve uzun ömürlü seçenekleri tercih edin.

● Ucuz ürünlerden uzak durun: Çok ucuz, markasız ve pazar tezgâhlarında satılan ürünler sağlık riski taşıyabilir.

● Küçük parçalara dikkat: Küçük yaş grupları için boğulma riski taşıyan ürünlerden uzak durun.

● Doğa dostu seçenekler tercih edin: Geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiş ürünlerle hem doğayı hem çocuğunuzun sağlığını koruyun.



DEĞERLİ OLAN MARKA DEĞİL SENSİN

Benim kızım da çoğu çocuk gibi kırtasiye alışverişi yapmaya bayılıyor. Çocuklar arasında her dönem popüler ürünler oluyor. Onların isteklerine de kayıtsız kalamıyoruz. Genelde yelkenleri indirip gereksiz de olsa istediği ürünü alırken buluyoruz kendimizi... Aileler için burada kritik nokta, çocuklarına ihtiyaç ile istek arasındaki farkı gösterebilmek.

Çünkü aslında pahalı bir çanta yerine dayanıklı ve hafif bir model tercih etmek hem bütçeyi koruyor hem de çocuğun sırt sağlığını. Asıl değerli olanın, çantanın üzerindeki marka değil; içini dolduran bilgi, merak ve öğrenme isteği olduğunu hatırlatmak gerekiyor.

Okula dönüş dönemi, sadece defter-kitap alışverişi değil; aynı zamanda değerlerimizi yeniden hatırladığımız bir zaman dilimi. Çocuğa "sen değerlisin, marka değil" mesajını verebilmek, belki de alınacak en pahalı hediyeden daha kıymetli.