Ara tatilin rotası sanat tarih oyun

Sömestr tatilinde “çocuklar sıkılmasın” diyen aileler için İstanbul tam anlamıyla bir kültür haritasına dönüşüyor. Tiyatrodan müzeye, VR oyunlardan doğa atölyelerine uzanan etkinlikler; çocuklara eğlenirken öğrenme, ailelere ise nitelikli zaman vaat ediyor. Biz de sizler için bir rehber hazırladık

Sömestr tatili, çocuklar için dinlenmenin ötesinde keşfetme ve kendini ifade etme zamanı. Aileler içinse her yıl aynı soru gündemde: "Bu tatilde çocuklarla ne yapmalı?" İstanbul bu soruya güçlü bir yanıt veriyor. Sahne sanatlarından yaratıcı atölyelere, müze deneyimlerinden teknolojiyle harmanlanan festivallere kadar uzanan etkinlikler; çocukların hayal gücünü beslerken ailece kaliteli zamanın kapısını aralıyor. İşte yarıyıl tatilini hem eğitici hem keyifli kılacak duraklar...



DOĞANIN KAHRAMANI BÖCEKLER

ÇEKÜL Bilgi Ağacı Eğitim Birimi'nin düzenlediği, böceklerin doğadaki rolünü anlatan çocuk atölyesi 21 Ocak'ta ÇEKÜL Beyoğlu Evi'nde! "Minik Kahramanlar Böcekler" atölyesi, çocukların böceklerin doğadaki rolünü fark etmelerini, barınmaya ihtiyaç duyan canlılar olduklarını anlamalarını ve doğadaki tüm canlılara karşı empati geliştirmelerini amaçlıyor.

ÇEKÜL Bilgi Ağacı Eğitim Birimi'nin düzenlediği atölyede, 8-12 yaş arasındaki çocuklar, böceklerin doğadaki yuvalarını keşfedecek, "böcek mi değil mi" interaktif oyununu oynayacak, böcek otelleri üzerine sohbet edecek ve atık malzemelerden kendi böcek otellerini tasarlayacak.



TARİHİ DENEYİMLEYEREK ÖĞRENME ZAMANI

Teknolojinin anlatı gücüyle tarihi bugüne taşıyan Efes Deneyim Müzesi ile Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, sömestr tatilinde öğrencileri özel bir indirimle konuk ediyor.

Kampanya kapsamında 17 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında 6-18 yaş arasındaki öğrenciler için biletler yüzde 50 indirimle satışa sunuluyor. Efes Antik kent'in arkeoloji kazılarının arasından Kleopatra ve Marcus Antonius'un dönemine konuk olmak, Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan bir macerayı interaktif olarak deneyimlenek istiyorsanız, tatilde ailece bu müzeyi ziyaret edebilirsiniz.



BU MÜZE ATÖLYE DOLU

İstanbul Modern'de, 7–10 yaş arası çocuklar, müze eğitimcileriyle birlikte sanatı yorumluyor ve sanatsal üretimler gerçekleştirecekleri atölye çalışmalarına katılıyor. Yarıyıl Sanat Okulu'nda; Benim Manzaram, Duvarların Resmi, Hazır Nesne ile Heykel, İmgelerle Otoportreler, Kentin Kolajları, Lekeler ve Çizgiler, Lirik mi Geometrik mi, Soyut ve Soyutlama, Mikro Formlarla Sanat ve Modern Figüratif Resim adlı 10 farklı atölye yer alıyor. Müzenin koleksiyon sergisinde yer alan sanat çalışmalarının incelenmesiyle başlayan atölyelerde sanat tarihinden örnekleri keşfeden çocuklar, sanat çalışmaları üreterek programı tamamlıyor.



SAHNE ARKASINDAN HAYVANLARIN DÜNYASINA

Zorlu PSM de sömestr tatilinde çocuklara özel program hazırlamış. 19 Ocak'ta başlayan etkinlikler 30 Ocak'a kadar devam ediyor. Unseen Kids Tour'la Zorlu PSM, sahne arkasındaki büyülü dünyasını çocuklara açıyor. 8-12 yaş arasındaki katılımcılar, bu özel tur sırasında kendilerini gizemli bir bulmacanın içinde buluyor. Çocuklar, Ezop Masalları'nda birbirinden renkli, dört oyunbaz anlatıcı Vuf, Vın, Sisi ve aralarına yeni gelen Bubu'yla hayvanların dünyasına dalacak ve yeni şeyler öğrenecekler. 25 Ocak'ta 7 Çocuklar İçin Karikatür ve Karakter Tasarım Fabrikası'nda, 7-13 yaş arası çocuklar için çizgiler konuşacak.



SANATSEVER MİNİKLER AKM'YE GİDECEK

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 17 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek ara tatilde çocukları sanat dolu bir yolculuğa davet ediyor. Tiyatrodan müzikallere, yaratıcı atölyelerden dans gösterilerine kadar uzanan dopdolu etkinlik programıyla AKM, minik sanatseverlere unutulmaz bir tatil deneyimi sunacak. Peki neler var?

İki Kule Bir Rüya, Kurbağa Prens, Bay Majör'ün Müzik Yolculuğu, Çirkin Yavru, Ho Ho Ho Müzikali, Anadolu Ateşi Kıvılcım Çocuk Müzikali, Önüm Arkam Duygularım Sobe, Kurbağa Prens, Kırmızı Başlıklı Kız, Burnunu Kaybeden Palyaço, Kutup Masalı, Zebra Müzikali, Karagöz Gölge Oyunu, Özgür Abi ile Tarihe Yolculuk, Masal Anlatımı, Arı Maya, Ağustos Böceği ile Karınca gibi birbirinden renkli ve öğretici yapımlarla minik izleyicilerini bekliyor.



MANGA DA VAR VR OYUN DA

Kore Konsolosluğunun katkılarıyla, 17 Ocak – 1 Şubat tarihleri arasında Kore kültürü festivali Marmara Forum'da ziyaretçileriyle buluşuyor. Festival süresince ziyaretçiler;

K-pop dans yarışmalarından cosplay yarışmasına, interaktif dans alanlarından VR oyun deneyimlerine, anime & K-pop ID Photocard alanından Koreli Ahmet Şef söyleşisine ve Koreli ünlü fenomenlerle buluşmaya kadar birçok farklı etkinliği deneyimleme fırsatı yakalayacak. Programda ayrıca çocuklara özel manga çizim atölyeleri ve Kore mutfağından seçkin lezzetler de yer alacak.