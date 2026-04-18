Çocukların dünyasına yolculuk zamanı

Geçtiğimiz hafta Siverek ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olaylar hepimizi derinden etkiledi. Anne-babalar olarak çocuklarımızı nasıl koruyacağımız, onları yetiştirirken nelere dikkat edeceğimiz konusunda tekrar tekrar düşünür olduk. Tartışma alanı çok, şapkamızı önümüze koyup ülke olarak eleştiri yapacağımız yönlerimiz var. Ancak kesin olan bir şey var ki, çocuklarımızla daha çok zaman geçirmeliyiz. Onların iç dünyalarına, düşüncelerine, duygularına yolculuk yapmalıyız. Empati kurmalı, yalnız bırakmamalıyız.

23 Nisan'ı bu yıl buruk kutlayacağız. Ama çocuklarımızla olacağız. Onlarla ailece geçireceğimiz vakitleri çoğaltacağız. 23 Nisan tatili de bunun için bir fırsat. Bu sebeple ben de 23 Nisan Atatürk'ü Anma ve Çocuk Bayramı kapsamındaki etkinliklerden bazılarını sizin için seçtim. Çocuklarınızı alın ve bağlarınızı daha da kuvvetlen-direcek macera-larına doğru yol alın.



AÇIK HAVADA FESTİVAL COŞKUSU

İstanbul'da bahar, çocukların kahkahasıyla daha da güzelleşiyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kapılarını açacak olan Tersane Istanbul Bahar Edition, gün boyu yaratıcı atölyelerden sürpriz karakter buluşmalarına, açık hava oyunlarından sahne performanslarına ve spor aktivitelerine uzanan dopdolu programıyla çocukların ve içindeki çocuğu yaşatan herkesin bayram coşkusuna ortak oluyor.

23 Nisan Programını aşağıdan takip edebilirsiniz:

11:00 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Geçidi

12:00 – 13:00 Tornada Çömlek Deneyimi (Tersane Istanbul The Lab)

12:00 Çocuk Yogası + Tuval Deneyimi (ESC, Tersane Istanbul)

12:00 – 18:00 Sokak Sanatçıları Performansları (Jonglör, Pandomim, Tahta Bacak, Canlı Heykel, Poi Sanatçısı, Canlı Müzik, Portre Çizimleri, Balon Şovları)

13:00 Jumping (ESC, Tersane Istanbul)

13:30 – 14:30 Rüzgar Gülü Tasarımı Atölyesi (Tersane Istanbul The Lab)

14:00 Nickelodeon Play! Character Surprise

14:00 Reformer Pilates (ESC, Tersane Istanbul)

15:00 – 16:00 Bahar Tacımı Tasarlıyorum Atölyesi (Tersane Istanbul The Lab)

15:00 Padel Eğitimi + Basketbol Akademisi (ESC, Tersane Istanbul)

16:00 Nickelodeon Play! Character Surprise

16:30 – 17:30 Jumping Clay: Hayalimdeki Oyuncak Atölyesi (Tersane Istanbul The Lab)

18:00 Nickelodeon Play! Character Surprise

18:00 Altın Balon Yağmuru & sürpriz hediyeler (Tersane Istanbul The Mall, Atrium)

18:00 – 20:00 Candle Experience Genç Yetenekler Sahnesi (Event Hall)

20:30 – 21:30 Candle Experience (Event Hall) Günboyu Balloon Twister Artists



RENK RENK KUTLAMA

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin Renkli Bayramımız, Şehirde Kutlama Var! ve Benim Fırçamdan 23 Nisan gibi atölyelerinde çocuklar önemli sanatçılarla tanışıyor ve bayram coşkusunu sanat dolu birer anıya dönüştürüyor.

İş Sanat'ın çocuklara özel hazırlanan Elmamın Rengi: Kırmızı, Kayığımın Rengi: Mavi ve Çizmemin Rengi: Sarı kitaplarının yazarı Burcu Ural Kopan da 23 Nisan'da bir atölye çalışması düzenliyor: Renklerin Dünyasına Yolculuk atölyesinde yazar, çocuklara bu kitaplarına ilham veren eserlerdeki detayları nasıl keşfettiğini anlatacak. Ardından da çocuklar kendi renk üçlemelerini seçerek yepyeni hikâyeler yazacaklar.

Tüm etkinliklerin yeri ve saati yandaki gibi:

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, Beyoğlu–İstanbul

23 Nisan Perşembe 12.00 Şehirde Kutlama Var! (6-9 yaş)

13.00 Renkli Bayramımız (3-5 yaş)

15.00 Benim Fırçamdan 23 Nisan (7-10 yaş)

15.30 Renklerin Dünyasına Yolculuk (6-9 yaş) Türkiye İş Bankası Müzesi, Eminönü– İstanbul 23 Nisan Perşembe

14.30 El Ele Gelecek (5-7 yaş) 16.00 Geleceğe Mektup (8-12 yaş) İktisadi Bağımsızlık Müzesi, Ulus–Ankara 23 Nisan Perşembe

12.00 23 Nisan'dan Sevgiler: Bayram Kartpostallarım (8-10 yaş)

13.00 Taç Tasarlıyorum: Bayram Çocuğuyum (4-8 yaş)



MÜZİK DANS EĞLENCE BURADA

Yapı Kredi Bomontiada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sanat, yaratıcı üretim, hareket ve eğlenceyi bir araya getiren 23 Nisan Çocuk Festivali ile kutluyor. Festivalde, çocuklara yönelik deneyim alanları bulunacak. Avlu başta olmak üzere Galeri, B1 Akademi ve b-sahne alanına yayılan festival saat 12.30-18.00 arasında 3-12 yaş arasındaki çocuklara uygun ücretsiz deneyim alanları, atölye çalışmaları, dans ve müzik etkinlikleri ile keşif ve eğlence dolu anlar sunacak.



KENDİ SANAT ESERLERİNİ YAPACAKLAR

23-26 Nisan 2026 tarihleri arasında "Sanatla Büyüyorum" başlığıyla düzenlenecek 5. Arter Çocuk Festivali, çağdaş sanata ilgi duyan ve keşfetmeye meraklı 4-11 yaş aralığındaki tüm çocukları yaratıcılıkla dolu bir yolculuğa davet ediyor. Festivalde çocuklar, dört gün boyunca resim, heykel, koral müzik, ses ve hikâye atölyelerine katılmanın yanı sıra, rehberli sergi turları, film gösterimi, dans etkinlikleri ve keşif alanları yoluyla sanat yapıtlarıyla bağ kurma fırsatı bulacak. Arter'in güncel sergilerindeki eserlerden ilhamla kurgulanan Arter Çocuk Festivali programı, çocukların hafıza, kurmaca anlatı, bir sanat yapıtını oluşturan malzemeler, bir sanat mekânının geçmişi, bugünü ve geleceği arasındaki ilişkiler üzerine düşünüp sohbet ederek kendi sanat eserlerini üretmelerine de alan oluşturacak.