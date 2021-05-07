Önceki akşam Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) bültenini görenleriniz olmuştur. Vakıf Finansal Kiralama Şirketi'nde 22 Nisan ile 4 Mayıs arasındaki süreçte yapılan işlemlerle ilgili 20 kişi ve 5 şirkete 6 ay geçici işlem yasağı uygulandı. Kanunun 107/1 maddesine atıfta bulundu.

Ne diyor o madde?

Madde, piyasa dolandırıcılığını anlatıyor. Sermaye piyasası araçlarının fiyatları, fiyat değişimleri, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası verileceği anlatılıyor.

Diyebilirsiniz ki, SPK ilk defa mı birilerini yakalıyor?

Haklısınız. Ama bu kez ilginç ilişkiler ağı var ortada...

Öncelikle Vakıf Finansal Kiralama hisselerinde yaşananları kısaca aktarayım. Şirketin hisseleri yıllardır stabil giderken, ne hikmetse, son dönemde ani yükselişler yaşıyor. Sonra birden bire kayıplar oluyor. Tabii, hareketler SPK'nın da dikkatini çekiyor. Sonuçta 20 kişi ve 5 şirket tespit ediliyor.

Peki kimler bunlar?

Yarız Danışmanlık İnşaat, Classic Cars Motorlu Taşıtlar, Yakın Madencilik, Alfadağ Madencilik, Baş Taş İnşaat, Enis Bulut, Muhammed Yarız, Osman Türker, Kerem Lafçı, Ömer Bedir Çetinel, Ceyhan Semiz, Batuhan Güleç, Hüseyin Semiz, Alev Bölükbaşı, Gülşah Bal, Tülay Demirci, Yusuf Semiz, İlker Bölükbaşı, Sercan Aslan, Hüseyin Baş, Kamil Güleç, Adnan Başdemir, Osman Baş, Ömer Ozan Köksal ve Özgün Bulut…

İsimler arasındaki tanıdık simalar var!

Misal, Kamil Güleç... Kardemir'in yönetim kurulu üyesi... Hani, yıllarca Kardemir'i yöneten, hakkında bir sürü iddialar dolaşan kişi… Daha önce yazmıştım. Ailesine ait çelik şirketi (Çağ Çelik) üzerinden Kardemir ürünlerini düşük fiyata alıyordu. Daha sonra da yüksek fiyata piyasaya satıyordu. Örtülü kazanç aktarımı yapıyordu. Sonra adı curuf kırma eleme tesisi ile ilgili yolsuzluk iddialarında gündeme gelmişti. Neyma Madencilik üzerinden Kardemir'e 6 yıl boyunca kalitesiz demir verildiği, Güleç ailesinin de kalitesiz cevheri yıllarca kendi fabrika sahalarında pirit tozu ve tufal ile karıştırdığı söylenmişti. Bu yolla şirketin 10 milyon $ zarar ettirildiği kamuya yansımıştı.

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Sadece o da değil…

Bu kez işin içinde kardeşinin oğlu Batuhan Güleç de var. Ve kendileriyle ilişkili olan madencilik şirketleri…

Misal, Alfadağ Madencilik… Bu şirket 4 Eylül 2020'de kurulmuş. Şirketin sahibi Özgün Bulut görünüyor. Onun izine de Neyma Madencilik'te rastlıyorsunuz. Hani, Kamil Güleç ile Kardemir'de operasyon yapan madencilik şirketi…

Nasıl film gibi değil mi?

Hayatımda ilk kez bir şirketin yönetim kurulu üyesinin başka bir şirket hisselerinde manipülasyona giriştiğini görüyorum. Halen Güleç'in Kardemir'de ufak da olsa hissesi var. Piyasa dolandırıcılığı yaptığı kesinleşirse yönetimden gider mi, hisselerine ne olur, bilemiyorum.