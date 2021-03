MUĞLA

Vali Orhan Tavlı... Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu... Emniyet Müdürü Suat Dilberoğlu... Sağlık Müdürü İskender Gencer... "Dinamik denetimde."

İl merkezinde... İlçelerde... 7/24 denetim.







Devlet-vatandaş işbirliği... Sivil toplum katılımı... Örnek... "Ortak akıl" işliyor.

Bodrum, Fethiye, Marmaris... Diğer ilçeler... Köyler... Ramazan Bayramı'na ve yaz sezonuna hazırlık yapılıyor.

***

BODRUM... HAREKETLENİYOR







Birbirinden güzel koylar... Akvaryum... Cennet... Hebil... Karaincir... Bağla... 187 kilometre sahil.

110 bin turistlik yatak.

5 yıldızlı, 20 otel.

Bodrum... Daha şimdiden cıvıl cıvıl.

Sahiller kalabalık... Mekânlar hareketli.

Ahmet Aras... Bodrum Belediye Başkanı.

Belediyecilik... Particilik değil... Başkan, particilik yapmıyor... "Sorunlar yumağı" Bodrum'u yaza hazırlamak için çırpınıyor.

Hizmete odaklanmış... Cumartesi Bitez'deydi... Halkın içinde.

Pazar... Pazartesi... Mahalle mahalle, "Dinamik denetimde."

***

DEVLET BABA



Yaşlı amca-teyze...

İnternet bilmiyor... Aşı olmak için hastaneye gelecek dermanı yok.

Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın talimatı... "Devlet" herkesin imdadına yetişiyor.

Polis... Jandarma... Yaşlıyı, hastayı arıyor, buluyor... Evde ya da hastanede... Aşısı yapılıyor.

***

ORADA BİR KÖY VAR







Bozüyük Köyü... Yatağan ilçesine 7 kilometre... Tertemiz.

Tarihte... Menteşe Beyliği hüküm sürmüş.

Kanuni Sultan Süleyman, Rodos seferine çıkınca, bu köyde mola vermiş... Cami, han, hamam inşa ettirmiş.

Köyün adı Bozüyük ama... Bölgede, "Güzelköy" deniliyor... TV dizisi Güzel Köylü burada çekilmiş... 2014.

Köy... Film platosu gibi.

2008-Baba Ocağı... 2010-Düriye'nin Güğümleri.

Sinema filmleri... Sürgün İnek... Ormancı... Ümmü'nün Türküsü... Yeter mi?.. Daha sayalım mı?

Köye... Yatağan Kaymakamı Onur Kökçü ile geldik.

Maske, mesafe, temizlik... Tam puan... Hayran kaldık.

***

GÜZELKÖY







Bozüyük... Ya da Güzelköy:

370 hane... Nüfus bin.

Genç çok az... Köy, yaşlılarla dolu... Hayriye Bekin (94)... Halil Karaman (94)... Erkeklerin çoğu emekli.

Lokanta da var, pansiyon da.

Seçmen sayısı... 850.

Seçimde... Cumhur İttifakı 450 oy almış, Millet İttifakı 300.

Korona yok... Köy, her anlamda yeşil... Yemyeşil.

Her evde traktör var... Otomobil de... Tarım, hayvancılık... Bereketli ova.

Kadına şiddet sıfır... Osman Özdemir dedi ki: Kadın çiçektir, incitilir mi?

Sorduk... Siyaset, erken seçim... Muhtar Ahmet Yanmadık, yanıt verdi:

Her şeyin zamanı var... Erken seçim diyenlere inanma.

- Ey Bozüyüklüler... Güzelköylüler... Ankara'ya bir mesajınız var mı?

Muhtar... "Var" dedi:

- Allah'tan sağlık diliyoruz... Devletten, emekliye zam bekliyoruz.

***

POLİTİKA







Köylü... Ağalar Kahvesi'nde... Meydan Kahvesi'nde... 800 yıllık çınarın altında... Hani ne derler; "Gülhane Parkı'nda, her şeyin farkında."

Muhtar Ahmet Yanmadık... "Siyasetten" söz ediyor:

- Kavga... Hakaret... Hoş olmuyor... Siyasetçiler birbirini yemesin.

Osman Özdemir... "Dış politika" konusuna giriyor:

- Dünyayı zenginler yönetiyor... Amerika dünyanın patronu... Ama güvenmeyeceksin.

"Ekonomiyi" gündeme getiriyor:

- Dolar yükselince zam yapıyorsun... Dolar inince fiyatları neden düşürmüyorsun?

***

MARTTA... DENİZ KEYFİ







Sahilleri gezdik... Gümüşlük... Yalıkavak... Türkbükü... Ortakent.

Gündoğan... Midyeci Şehmus'un çayını içtik... Gelip geçeni izledik.

Millet... Koronadan, kısıtlamadan bunalmış.

Sahil kalabalık... Rakı, balık.

Denize giren bile var.

Şimdi böyleyse... Ramazan Bayramı'nda Bodrum, "Bayram yeri" gibi olur.

***

VAR OĞLU VAR



Bitmedi... Daha piyasa araştırması var.

Ege sahillerinde... Konut fiyatları... Korona öncesi ve sonrası rakamlar.

Kooperatif evi... Site... Akıllı villa... Fiyatlar uçuşta... Yarın.