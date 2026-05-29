Bayramlar... Barış, birlik, beraberlik, yardımlaşma duygularının yaşandığı günler.

Kurban Bayramı... Siyasetin yüksek geriliminden uzaklaşmak gerek.

Bayramın ilk günü, bir zamanların mizah dergilerine göz attık.

Neler var neler... Hani ne derler? Mercimekli köfteler.

Birkaç karikatür... Birkaç not... Ve biraz tebessüm... Ne dersiniz?

İZMİR'İN İÇİNDE...

Bir zamanların mizah dergisi... MİZAH.

11 Nisan 1947... Fiyatı 15 kuruş.

Kapak karikatürü... İmza, Ramiz (Ramiz Gökçe... 1900-1953...) Dönemin ünlü karikatüristi.

Dönem... Demokrat Parti'nin iktidara yürüdüğü... CHP'nin kan kaybettiği dönem.

Kapak:

CHP'li efe oynuyor... Üzerinde "demokrasi" yazılı ok... Yedinci ok... Efeye saplanıyor.

Ve diğer efe... Türkücü... Saz çalıyor: "İzmir'in içinde... Civanım... Vurdular beni!.."

UTANMAZ ADAM

AKBABA... Yine bir zamanların ünlü mizah dergisi... Başyazarı Yusuf Ziya Ortaç.

9 Temmuz 1964 tarihli dergi... Kıbrıs'ta Türk köylerinin yakıldığı, yıkıldığı, yağma edildiği dönem. Başyazının başlığı... "Utanmaz adam."

Yusuf Ziya Ortaç, "Binlerce Türk, Kızılay çadırlarına sığınmış... Yarı aç, yarı tok, yarı çıplak yaşamaktadır" diyor. Sonra da... "Utanmaz adam" diyerek... Papandreou'ya sesleniyor: "Profesyonel katillerin avukatı......"

KARA TREN... DERTLİ TREN

Yıl 1946... Celal Bayar muhalefet lideri... Demokrat Parti Genel Başkanı.

Yurt gezisine çıkıyor... Şikâyetler... Eleştiriler... Dertler... O kadar çok ki.

Celal Bayar, kara trenle Ankara'ya dönüyor... Çuf çuf çuf... Vagonlar tıklım tıklım dolu... Şikâyet dolu, dert dolu.

MİZAH dergisi... 29 Kasım 1946... Kapak fotoğrafı... Ramiz'den.

BİR GAZETE HABERİ

Dergini adı: KARİKATÜR.

"Perşembe günleri çıkıyor... Siyasi, edebi, haftalık mizah mecmuası."

Fiyatı 10 kuruş.

22 Temmuz 1943 tarihli derginin dördüncü sayfası... Ramiz imzalı karikatür... İki arkadaş gazete okuyor: "Bir baba kızına tecavüz etti... Bir baba, kadın yüzünden oğlunu öldürdü... Bir kız kendisini fena yola teşvik eden babasını dava etti."

Karikatür dergisine göz atarken... Gözümüz işte bu karikatüre takıldı.

1943 öyleymiş... Bugün de böyle... Kadın cinayetleri... Hastanede doktora, okulda öğretmene saldırılar... Gülistan Doku cinayeti... Minicik Narin Güran'ın öldürülmesi... Hangi birini sayalım?

AMERİKA... HEP AYNI

Amerikalı... Elinde bir kırbaç... Üzerinde "atom" yazılı.

Yerde de bir topaç... Geleneksel bir oyuncak... İpi sıkıca sarıyorsunuz... Çekince, topaç dönmeye başlıyor. Karikatürdeki topaç... Yusyuvarlak dünya.

Amerikalı... "Bende bu kırbaç varken mütemadiyen (sürekli olarak) döndürürüm seni" diyor.

Dergi: Karikatür.

Tarih: 15 Nisan 1946.

Sayfa: 6

İRAN... ÇAY DEMLİYOR

Tarih 29 Kasım 1945... Dergi: KARİKATÜR... Kapakta, Amerikalı ile Çinli... Sohbetteler... Fıkır fıkır.

İranlı... Çay demliyor... Onlara ikram edecek. Ve... Bardağa çay koyarken kendi kendine konuşuyor: "Çayımız giderek kırmızılaşıyor... Korkarım misafirlerin huşuna gitmeyecek."

KOLTUĞA HÜCUM

Celal Bayar... Elinde bir sandalye var... Havaya kaldırıyor... Ve şöyle diyor:

"Yeni partim (Demokrat Parti) için fazla reklama lüzum yok... Bunu görenler koşarlar."

Dergi: Karikatür.

İmza: Ramiz.

Tarih:13 Aralık 1945.

BAYRAMDA ELİ ÖPÜLECEKLER

Bayramda kimlerin eli öpülecek? MİZAH dergisi tek tek yazmış... 30 Ağustos 1946.

Anafora (avanta anlamında) uzanmayanların elleri.

On parmağında on kara bulunmayanların elleri.

Kuvvetliyi okşayıp, zayıfı tokatlamayanların elleri.

Milletin nafakasına uzanmayanların elleri.

Kabahatleri hasıraltı etmeyenlerin elleri. Liste uzun... Bu kadarı yeter sanırız.

İŞTE "BİRLEŞMİŞ MİLLETLER"

Birleşmiş Milletler gemisi... Kaptan Amerikalı... Dümende bir Rus... Uzakları gözetleyen, elinde dürbün, Çinli.

Geminin yükü çok:

Dünya meseleleri... İran meselesi... Arap meselesi... Yunan meselesi... Akdeniz meselesi... Endonezya meselesi.

KARİKATÜR dergisi... 14 Şubat 1946... Kapak karikatürü.

Karikatürde bir de yazı var... Aradan geçen 80 yıla rağmen... Güncel mi güncel: "Lakırdı (boş söz) ile yürüyen peynir gemisi Amerika'ya gidiyor."

MAAŞA ZAM... KİRAYA DA

Memur maaşlarına zam yapılacak... Kahvede iki kişi... Sohbet diyorlar:

- Şu zam haberlerine pek memnun oldum.

- Neden memnun oluyorsun? Sen memur değilsin ki.

- Memur değilim ama... Ev sahibiyim.

MİZAH... 18 Ekim 1946... İmza Ramiz.