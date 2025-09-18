Kadınlara iki büyük destek

Kadınların iş hayatında daha çok yer almaları ile ilgili tedbirler devam ediyor. Kadın istihdamına yapılan destek de artırıldı. Annelere ilave ödeme de var. Toplam ödeme 157 bin 500 TL’yi buluyor

Son yıllarda kadın istihdamını artırıcı birçok tedbir hem mevzuatımıza girdi hem de uygulamaya geçildi. Kadınların iş hayatında yer almalarının önündeki engellerle ilgili düzenlemeler yapılıyor. Özellikle annelerin çocuklarıyla daha çok vakit geçirip aynı zamanda iş hayatında yer alacakları alanlar da oluşturuldu. Bakıcı desteği, kreş desteği gibi uygulamalar devam ediyor. Bunların yanında Orta Vadeli Program'da yeri alan uzaktan çalışma, esnek çalışma ve hibrid çalışma gibi yeni modeller devreye girdiğinde kadınların istihdamı daha da kolaylaşacak.

Kadın istihdamını teşvik edici birçok destek de uygulanmaya devam ediyor. İlave istihdama yapılan destekler eğer işe alınan kadın ise daha da artıyor, süresi uzuyor. Bu desteklerden birisi de geçtiğimiz yıl devreye alınan KİPAP. Yani Kadın İstihdamı İçin pozitif Ayrımcılık Projesi, işe kadın ve anne alan işyerlerine önemli destekler sunuyor. Bu desteklerde özellikle anne olanlara yapılan ödemeler artırıldı. İşte 157 bin 500 TL'yi bulan bu destekten yararlanma şartları...

Destekten kimler yararlanıyor?

KİPAP projesi çalışan kadınlar ve anneler için geliştirildi. Bu yüzden proje tamamen kadınlara yönelik uygulanıyor.

Projeden yararlanacak işyerinin şartları neler?

- İşyerinin imalat, bilgi ve iletişim veya insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri sektöründe faaliyet göstermesi.

- En az iki sigortalı çalışana sahip olmak.

- İŞKUR'a kayıtlı olmak.

- Destek ödemesi yapılan sürenin en az iki katı kadar süreyle istihdam etmeyi taahhüt etmek.

Destekten yararlanacak kadın çalışan için şartlar neler?

- İşe giriş tarihi itibarıyla İŞKUR'a kayıtlı kadın işsiz olmak.

- TC vatandaşı olmak.

- İşe giriş tarihinden önceki son bir ayda sigortalı çalışıyor olmamak.

- İşe giriş tarih itibarıyla 18 yaşından büyük 35 yaşından küçük olmak.

- İşverenin eşi, ikinci dereceye kadar kan veya kayın hısımı olmamak.

- İşe giriş tarihinden önceki on iki aylık dönemde söz konusu iş yerinde çalışmamış olmak.

Hangi belgeler isteniyor?

- Talep dilekçesi.

- Destek ödemesi yapılabilmesi için işverene ait banka hesap numarası.

- İlgili ayda katılımcılara ücret ödemesi yapıldığına dair belgeler/dekontlar.

- Ödeme yapılacak aya ilişkin SGK tahakkuk fişleri ve sigortalı hizmet listesi.

- Vergi ve SGK borcu olmadığına dair belge.

Başvuru nereye yapılıyor?

Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesine başvuru şartlarını sağlayan tüm işverenler, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerinden ve İŞKUR e-şube üzerinden başvuruda bulunabiliyor.

İşverene hangi ödemeler yapılıyor?

Çalıştırdıkları her kadın işçi için aylık 32.500 TL'ye kadar prim, vergi ve ücret desteği.

Çalışan kadına hangi ödemeler yapılıyor?

Proje Kapsamında çalışan kadın işçiye 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olması halinde aylık 10.000 TL çocuk bakım desteği.



EVLİLİK KREDİSİ 250 BİN TL OLDU



Evlilik kredisinde neler değişti?

Daha önce deprem bölgesinde uygulanan evlilik kredisi desteği artık Türkiye'nin her yerinde uygulanıyor. Daha önce 150 bin lira olan kredi ise 250 bin liraya çıktı. Ayrıca kredi geri ödemelerinde her çocuk için 12 aylık ilave erteleme getirildi.

Kredi alma şartlar neler?

- TC vatandaşı olmak.

- 18-29 yaş arası olmak.

- Taşınmaz sahibi olmamak.

- Nikahtan en az 2, en fazla 6 ay önce başvurmak.

- Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2.3 katından fazla olmamak.

Ödemeler nasıl yapılıyor?

Ödemeler başvuru onaylandıktan sonra hesaba yatırılıyor. 2 yıl ödeme yapılmıyor sonra faizsiz olarak 2 yıl içinde geri ödeniyor. Her çocuk için bir yıllık erteleme daha ekleniyor.