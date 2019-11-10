Artık yiyip içerken neye dikkat edeceğimizi şaşırdık. Prof. Dr. Yavuz Dizdar ise bu kez bir televizyon stüdyosunda başından geçen olayı atv'nin kahvaltı haberlerinde anlattı.

Prof. Dizdar, konuk olduğu programda önündeki sehpanın üzerinde peçete ile kapatılmış bir bardak suyu içme ihtiyacı hissetmiş. Ancak tadında bir tuhaflık fark etmiş. Meğer, bir önceki programda içine meyve yağları konulan ve taze sanılarak üstü peçete ile örtülen bir suymuş.

Dizdar dedi ki, "Kimyasal bir tepkime olabilir ve ben anında zehirlenebilirdim..." Haydi buyurun bakalım, şov dünyası için yeni bir stres kaynağı: Stüdyoda önümüze konulan suyu içelim mi, içmeyelim mi?