Müge Anlı'nın yıllardır atv ekranlarında sunduğu Tatlı Sert, sadece bir program değil, bir formatın, yani program türünün ismi. Çünkü daha önce Müge'nin yaptığı işi dünya televizyonlarında yapan yoktu. Maya öyle bir tuttu ki, hem program 14'üncü yılına ulaştı hem de sürekli taklit edilen ama bir türlü tahtından indirilemeyen bir fenomene dönüştü.

Gelin görün ki, Müge'nin taklitleri her yıl olduğu gibi bu sezon da umutla kendilerini ortaya atmak için sıraya girdiler. Bunların başında da FOX geliyor. CNN Türk'ün muhabirlerinden Fulya Öztürk'ü transfer eden kanal, ona 'Fulya ile Umudun Olsun' adlı bir program yaptırıp, Müge Anlı'nın tam karşısına koymaya hazırlanıyor. Program, Tatlı Sert'in birebir kopyası olacağı için Müge'nin eski ekibinden içerik direktörü Kebriye Koç gibi pek çok eski elemanı da kadroya dahil etti.

Sabah kuşağında Müge'yi taklit etmeye çalışan, onun dümen suyuna girip, reyting kırıntılarını toplamaya çalışan çok sayıda program oldu. Hemen hepsi de büyük hüsrana uğrayıp ekrandan elini eteğini çekmek zorunda kaldı. FOX'unki de umutsuz bir denemeden ileriye gidemeyecek belli ki. Çünkü henüz Müge Anlı'nın ekran yeteneğine, azmine, çalışkanlığına, zekasına, detaycılığına ve müthiş iletişim gücüne yaklaşan olmadı.

Bu format, hukuken olmasa da ahlaken Müge Anlı'ya tescillidir. Ama belli ki Tatlı Sert'in telif haklarının da şiddetle savunulması zamanı gelmiştir.



Göndere şiirimi çektim

Yine 15 Temmuz geldi... Hainlik ile kahramanlığın, ölüm ile kalımın, tank paleti ile iman dolu serhaddin çarpıştığı o meşum gecenin yıl dönümündeyiz. Ve bu köşe var oldukça, her 15 Temmuz'da burada 'bayrak gibi dalgalanacak' şiirim:



15 TEMMUZ KAHRAMANLARINA

Niye şaşırdın bre gafil, tankın önüne yattım diye

Sandın ki ilk kurşunda uyacağım emrine

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Unutma ki dikilen bendim 7 düvelin önüne

Anafartalar'da, Plevne'de ve dahi Malazgirt'te

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Bu cesaret bana atalarımın yâdıdır

15 Temmuz tarih değil bir devrin adıdır

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İmanımı zırh yaptım, al bayrağımı kefen

Düştüm istiklalimin peşine bir an bile düşünmeden

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Hak dışında korkmam ne talimattan, ne emirden

İyi belle ki kılıcım en Halisdemir'den

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İşte bu yüzdendir minnetim Olçok'lara

Vatanı bırakmadılar diye o hain alçaklara

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Dilimdeki şehadet şerbetinin tadıdır

15 Temmuz tarih değil bir devrin adıdır





Tugay'ı nasıl unuttunuz?

TRT'nin Euro 2020 yayın performansı pek çok kimseyi tatmin etmedi. Özellikle de spikerlerin performansı ortalamanın altında kaldı.

Final maçının anlatımı ise sürpriz bir şekilde Hünkar Mutlu'ya verildi. O da en azından büyük hatalar yapmadan bu işin altından kalkmayı başardı. Benim anlamadığım ise koca TRT'nin, final maçında spikerin yanında bir yorumcu bulundurmamasıydı. Oysa İtalya-İngiltere finali için yıllarca Blackburn Rovers ve Glasgow Rangers gibi Ada futbolunun önemli takımlarında forma giymiş, Galatasaray'da da şu andaki İtalya'nın hocası Roberto Mancini'nin yardımcılığını yapmış Tugay Kerimoğlu orada duruyordu. En azından maçtan sonra yapılan kupa yorumlarında Alp Pehlivan, Tarık Üstün ve Ogün Temizkanoğlu'dan aşağı kalmazdı (!) diye düşünüyorum...



Ne demiş?

"Kanalda yüzmek, Azrail ile kumar oynamaya benzer. Hep sen kazanırsın ama o kazanırsa oyun biter." (Son bir ay içinde 10 kişinin kanalda boğulduğu Adana'da bir gencin Show Haber'e söyledikleri)



Gaf'let kürsüsü

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun ailesi, o vahşi cinayetin işlendiği koltuğun üzerinde aile fotoğrafı çektirmesinler mi?



Zap'tiye

Pandemi yasakları biter bitmez şarkıcı ablalar neredeyse bikini ile sahnelere fırladı. 'Açılmayı' yanlış anlamış olmasınlar?