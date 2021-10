İngiliz dergisi Glamour, dizi oyuncumuz Hande Erçel'i 2021 yılının en güzel kadını seçti. Glamour, dünyanın en fazla takip edilen magazin dergilerinden biri. Bu nedenle referansı kayda değer buluyorum. Dergide bu seçimin nedeni de anlatılmış. Erçel; gözlerinin, burnunun ve dudaklarının, yüzündeki ideal konumlanışı nedeniyle birinci seçilmiş.



Gelin görün ki, Erçel'in geçirdiği estetik ameliyat ve müdahaleler her yerde yazılıp çiziliyor. Ünlü oyuncu bugüne kadar badem göz estetiği, elmacık kemiği dolgusu, Massetter botoksu (Çene dolgusu), bişektomi (Yanak inceltme operasyonu), dudak ve çene dolgusu yaptırmış. Yani, gözünü, burnunu, dudağını Yüce Yaradan en doğru yere koymuş da, onu insanların gözüne bir estetik uzmanı sokmuş gibi görünüyor. Bence asıl onur, Hande'yi adeta yeniden yaratan, -ismi her neyse- o doktorun ya da kliniğin olmalı gibime geliyor...



NASA'ya ne kadar güvenmeli?

Dünyamızın felaketin eşiğinden döndüğünü bir gün sonra öğrendik. Gezegenimize büyük zarar verme potansiyeli olan kocaman bir göktaşı meğer cumartesi gecesi 246 bin kilometre yakınımızdan geçmiş. NASA'dan yapılan açıklamada, göktaşının önceden fark edilemediği, çünkü güneş yörüngesinden geldiği belirtilmiş. Ne demekse?

Derin Darbe gibi göktaşı felaketlerinin anlatıldığı Hollywood filmlerinin bütçeden daha fazla kaynak aktarımı için NASA tarafından finanse edildiğini biliyoruz. Amaçları, farkındalık yaratmanın ötesinde insanların yüreğine korku salarak bu konudaki araştırmalarına para bulmak. Ancak görünen o ki, NASA'nın da uyuduğu anlar olabiliyor.

Filmlerde göktaşları binlerce kilometre öteden fark ediliyor, göktaşını vurmak için uzayda lazer silahları konuşlandırılıyor, hatta göktaşının üzerine inen astronotlar koca kayaya patlayıcı yerleştiriyor filan... Ama belli ki ölümü öyle haftalarca beklemeyeceğiz. Balkonda çay içerken bir anda buharlaşacağız. Allah korusun!..



Duştaki liderler

Acaba buna bir tek ben mi takıldım diye yerli ve yabancı kaynakları didik didik ettim. Yoktu... Hiçbir yorum yoktu...



Neden mi bahsediyorum? Birleşmiş Milletler genel kurul salonunda, konuşmacıların arkasında yer alan yeşil mermerlerden... Tüm dünya liderleri o yeşil mermerlerin önünde konuşuyorlar. Ama kim konuşursa konuşsun beni bir gülme alıyor. Çünkü o yeşil mermerler banyo efekti veriyor. Sanırsınız liderler dünya meselelerini duşta konuşuyorlar.

Belli ki o granitler pek değerli. Ama çoğunlukla dünyanın nefesini tutarak izlediği o konuşmaların etkisini ve ciddiyetini azaltıyor gibi geliyor bana.



Biri "Varım" dedi

23 Temmuz'da bu köşede "Var mısınız SMA konserine?" başlığıyla bir öneride bulunmuştum. Pahalı ilaçları alamadığı için her gün ölüme biraz daha yaklaşan SMA hastası çocukların kurtarılması için şov dünyasına seslenmiş ve televizyonda canlı yayınlanacak bir dizi yardım programıyla onlara deva olabileceğimizi söylemiştim.

Geçen hafta bir de baktım ki sanatçı Haluk Levent, bu projeyi hayata geçirmek için ilk adımı atmış. Levent canlı yayınlanacak bir program için sözleşme imzalamış. Her hafta ünlü konuklarının da katılımıyla canlı yayınlanacak bir programa imza atacak olan Haluk Levent, hem halkın göndereceği SMS'ler hem de kurucusu olduğu AHBAP derneğinin katılımcıları sayesinde çocukların hayatını kurtarmaya çalışacak.

Ne demeli? Aklın yolu bir... Yeter ki, uyuyan vicdanları harekete geçirecek küçücük bir titreşim olsun...



Gaf kürsüsü

Gaziantep'te aşk vaadiyle erkekleri dolandıran kadınlardan biri mahkemeye götürülürken pişkinlikte sınır tanımadı. "Günde 20 kişiyi dolandırıyoruz. Enayi çok..."



Zap'tiye

Moda yarışmasıyla ünlenen ve ne iş yaptığı belli olmamasına rağmen üç ayda bir milyon lira kazandığını açıklayan Bahar Candan'a fahri ekonomi profesörü unvanı mı verilse acaba?



Ne demiş?

"1.8 milyarlık İslam alemi son 1000 yıldır ne yazık ki tedbirsiz tevekküle, icraatsız duaya ve sufi inzivaya döndü." (Beyin cerrahi uzmanı Prof. İsmail Hakkı Aydın'ın Atv Sabah Haberleri'ndeki sözü)