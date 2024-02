Bu sözü Kanal D Ana Haber'de çocukları makyaj malzemelerine karşı uyaran doktorun ağzından duydum. Evet, güzellik amaçlı cerrahi estetik müdahalelerde alt sınır 13 yaşa kadar düşmüş. O uzman bu tür başvuruları kabul edip etmediklerini açıklamadı ama ben pek çok çocuğun, ebeveynlerinin onayıyla bu işlemleri yaptırdıklarını çevremde gözlemliyorum.

Bildiğim kadarıyla gelişim süreci tamamlanmadan yani 18-22 yaşlarından önce yapılan güzelleşme amaçlı estetik müdahaleler zararlı. Ama dinleyen kim?







"Güzel görünmek bir zorunluluktur" fikri daha küçücük yaşlarda çocukların zihinlerine kodlanıyor. Nasıl mı? Oyuncaklarla, filmlerle, dizilerle, sosyal medya aracılığıyla... Hatta güzellik ve estetik sektörünün gelecekte talepkâr bir kitle oluşturmak için oyuncak ve film yapımcılarıyla işbirliği yaptığına inanıyorum. Çocuk daha doğar doğmaz baktığı her yerde kusursuz olmaya çalışanları görüyor. Hokka burunlar, ördek dudaklar, yay gibi kaşlar... Daha sonra tanıştığı kutu bebeklerin ve anime karakterlerin mükemmel hatlarıyla kuşatılıyor. İleriki yıllarda fenomen bellediği ve her biri güzellik pazarlayan sosyal medyadaki yönlendiriciler sayesinde de "operasyon" tamamlanıyor.

Aman diyeyim...



İdeal çiftlere bakın!

KızlarSoruyor adlı anket sitesi, geleneksel olarak tekrarladığı "Sevgililer Günü Yılın Sembol Çifti" anketi için ülkenin en gözde çiftlerini gençlere sordu. Toplamda 8963 kişinin oyu ile 8. Sevgililer Günü Sembol Çifti oyların yüzde 37'sini alan Simay Barlas ve Halit Özgür Sarı çifti oldu. Yabani dizisindeki Yaman ve Rüya karakterlerini canlandırırken birbirlerine gerçekten aşık olan çift, ekran başındakilerin de gönlünü çeldi. İşte yılın sembol çiftleri:

1- Simay Barlas - Halit Özgür Sarı Yüzde 37

2- Pınar Deniz - Kaan Yıldırım Yüzde 22

3- Hande Erçel - Hakan Sabancı Yüzde 21

4- Sibil Çetinkaya - Şükrü Özyıldız Yüzde 9

5- İlayda Alişan - Oğulcan Engin Yüzde 4

6- Gülseren Ceyhan - Mehmet Ali Erbil Yüzde 4

7- Zeynep Bastık - Ali Can Ayyıldız Yüzde 3

Ankette beni en çok şaşırtan, Gülseren Ceyhan-Mehmet Ali Erbil çiftinin listeye girmesiydi. Malum, aralarındaki 40 yaş farkı nedeniyle kıyasıya eleştirilmişlerdi. Hatta Mehmet Ali Erbil'in kızı bile bu ilişkiye karşı çıkmıştı. Görünen o ki, medyatik ve marjinal olmak, bir ilişkinin toplumda kabul görmesi için yeterli oluyor. Bunun üzerine kara kara düşünme vaktidir.



Bize balina dışkısı lazım

Vallahi de lazım, billahi de lazım. Ben de Discovery Channel'daki Robert Downey Jr.'ın Rüya Arabaları belgeselinden öğrendim.

Ünlü aktör, garajındaki klasik otomobilleri her hafta fosil yakıtlardan kurtarıyor. Kimini elektrikliye, kimini hibrite, kimini de biodizele dönüştürüyor. Bu hafta da annesinin klasik Mercedes'inin çevreyi kirleten dizel motorunu biodizele çevirmek için kolları sıvadı. Garajda teknisyenler bu dönüşüm işlemini gerçekleştirirken Downey de hayatını dünyayı kurtarmaya adamış çevreci bilim adamları ile söyleşiler yapıyordu. Biri dedi ki, "Okyanusları yeniden yaşanılır kılmamız, türleri çoğaltmamız, dünyaya adeta kan pompalayan deniz canlılarının ana besin kaynağı algleri ve krilleri arttırmamız lazım. Bu organizmaları besleyen ise balinaların dışkılarıdır. Balina nüfusu arttıkça dünyamızı kurtarma şansımız da artar."

Şimdi anladınız mı hayatımızı neden balina dışkısına borçlu olduğumuzu?..



Şeref kürsüsü

Güreşçimiz Rıza Kayaalp'in mağlup ettiği güreşçinin mayosundaki Azerbaycan bayrağını öpmesi "iki devlet bir milletin" ruhunu okşadı.



Zap'tiye

Biyografi filmleri sinema sektörüne can suyu oldu. Ünlüler ölmese senaristler ne yazacaktı?



Ne demiş?

Ünlülerin modacısı Muammer Ketenci'nin sözleri tartışma yarattı: "Kızları düşünebiliyor musun? Anadan üryan ortada dolaşacaklar. Sonra da diyorlar ki erkekler bunları taciz etti. Tacizi bırak, tecavüz bile ederler."