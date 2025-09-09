Sabır Meşhur ismini büyük ihtimalle duymuşsunuzdur. Mursi'nin devrilip Sisi'nin iktidara gelmesiyle, idam edileceğinden korkarak Türkiye'ye sığınan Mısırlı gazeteci. Meşhur, özellikle global medyanın gizli dinamikleri ve medya üzerinden gerçekleştirilen uluslararası operasyonlar hakkındaki büyük yankı uyandıran yorumlarıyla tanınır.

Mısırlı gazeteci, son videosunda Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren iddialarda bulundu. İngiliz istihbaratının; Türk gençliğini dini, milli, kültürel ve ahlaki açıdan çöküşe uğratacak dizi ve programlar oluşturmak için harekete geçtiğini söyledi.

Bunun için görevlendirilen Sam Barnett'in Türkiye'de ortak olduğu yapım şirketleri üzerinden, içinde aldatma, ahlaksızlık, teşhircilik hatta ensest ilişkilerin yer aldığı "güdümlü" diziler yaptırdığını söyleyen Sabır Meşhur, tıpkı Abdülhamid zamanında olduğu gibi "evlatlarının" yani gençliğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alınmaya çalışıldığını belirtti. Meşhur, bu misyona sahip dizileri isim isim açıklarken, bu tür dizilere en fazla yer veren kanalın ise FOX (Yeni adıyla NOW) olduğundan söz etmekten de geri durmadı. Ünlü gazeteci, Ekrem İmamoğlu'nun da bir İngiliz istihbarat projesi olmasından dem vurdu. (Bu tüyler ürperten videoyu YouTube'de "Sabır Meşhur" ismini aratarak izleyebilirsiniz)

Savaşların yeni gözdesi lazer topu, hipersonik füze ve sığınak delici bombadan sonra şimdi de "kültür delici dizi mühimmatı mı" devreye giriyor acaba?



Buna hakkınız yok!

Her takımın sezonda bir-iki kez kötü oynama hakkı vardır. Ama hiçbir takımın hiçbir sebeple "mücadele etmeme" hakkı yoktur. Hele ki sırtınızdaki milli forma ise...

Düşünün, rakipten tam 6 gol yemişiz ama istatistiklere göre en iyi oyuncumuz kalecimiz... Uğurcan tam 5 kurtarış yaptı. İspanya altı pas üzerinden iki topu inanılmaz bir biçimde dışarı attı. Yani maçın 13-0 bitmesi işten bile değildi.

Rakibin gücü, üç gün önce oynanan Gürcistan maçının yorgunluğu ya da transfer döneminin kafa karışıklığı, bu rezalete asla mazeret olamaz. 3-0'da maçı bırakıp havlu atanlar da "Bizim Çocuklar" olamaz. Unutmayın, gol yediğinizde değil, umudunuzu yitirdiğinizde mağlup olursunuz.

Size bir tavsiyem var çocuklar: "Nasıl yenilmeniz gerektiğini", hep birlikte Sultanlarımızın son maçını izleyerek öğrenin lütfen...



A Haber'in seviye farkı

A Haber'de sunucu Cansın Helvacı, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nu canlı yayında sıkıştırdı: "Mutlak butlanla ilgili hiç kulis bilginiz var mı? Bir istifa ya da ben kabul etmiyorum gibi bir plan mı var? Ne konuşuluyor CHP'de?"

Müderrisoğlu yılların deneyimiyle "Dip notlardan soru soran hoca gibisiniz maşallah bugün. İşin can alıcı noktaları orada düğümleniyor. Burada benim yerimde benden sonra olacak arkadaşlara sizinle yapacakları programlarda başarılar diliyorum ama bu soruya şu cevabı verebilecek durumdayım Allah'tan" diyerek son kulis bilgilerini verdi. Böylece hem habercilik dersi verdi hem de bu vesileyle Cansın Helvacı'yı şık bir şekilde takdir etmiş oldu.

Ben ekranda bu "seviyeyi" seviyorum.



Şeref kürsüsü

TOGG'un Almanya'da satışa çıktığı gün, bir gurbetçimizden şahane hareket.

Zap'tiye

İşte sadakatin fotoğrafı: Brezilya'da evsiz adam hastaneye kaldırıldıktan sonra acil servisin önü.

Ne demiş?

"Kumaşı terzi diker ama duruşu sen belirlersin." (Atv'nin Aile Saadeti dizisinden)