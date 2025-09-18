Said Jara'nın çektiği bu fotoğrafa dakikalarca baktım, baktıkça insanlığımdan utandım.

Bunlar Gazze'de çaresizce ölümden kaçıp başka yere göç etmeye çalışan günahsız insanlar. Evlerinden geriye kalan çer çöp ile birlikte bir kamyonun kasasına yüklenmişler. Sanırsınız bir hurdacı, Gazze sokaklarını dolaşıp, leğen ve mandal karşılığında "hurda insanları" toplamış...

Haberlerde izlemişsinizdir; İsrail, bombalayacağı binadaki insanları sadece 10 dakika öncesinden uyarıyor. O garipler, eşyalarını kurtarabilmek için pencerelerden aşağı atıyor. Aşağıda kafasına sandık düşen kadın yaralanıyor. Sonra bir ıslık sesi ve ardından gelen korkunç patlamayla bina yerle bir oluyor...

Naziler de Yahudileri trenlerle göçe zorlamışlardı. Onlar daha iyi şartlardaki kamplara gideceklerini sanmışlardı. Ta ki içine tıkıldıkları gaz odalarının vanaları açılana kadar. Onların şansı (!) öleceklerini bilmemeleri ve yalnızca bir kez ölmeleriydi.

Oysa Gazze'de oradan oraya sürülen insanlar, bölgede güvenli yer olmadığı için mutlaka öldürüleceklerini biliyorlar. Bu nedenle de her gün defalarca ölüyorlar...

Allah'ım bu günahsızların intikamını almak için hepimizi memur eyle...



Yengelere özel madde

Galatasaray'ın yeni transferi İlkay Gündoğan'ın eşi Sara'nın model ve sunucu olduğunu, 6 dil bildiğini Günaydın'da Ömer Karahan'ın haberinden öğrendik. Sara "Ben sadece yenge değilim" deyip, kendisine yeterli ilgi göstermeyen medyaya sitem etmiş.

Bizde özelikle yurtdışından gelen futbolcuların eşlerine ilgi büyüktür. Zaten pek çoğu da modellik ve oyunculuktan gelmedir. Baksanıza, ayrıldıktan bir yıl sonra bile Icardi'nin eşi Wanda Nara hâlâ gündemimizde.

Biz "yengelerimizi" her zaman baş tacı (!) ederiz. Sunucu yapar, reklamlarda oynatırız. Bence Sara fazla acele etmiş. Eminim pek yakında o da ekranlarda arz-ı endam eyleyecektir.

Acaba gelecek dönemlerde kulüplerin futbolcularla yapacağı sözleşmelere futbolcuları ikna etmek adına "Eşinizin magazin gülü olması için her türlü imkan sağlanacaktır" maddesi de eklenir mi?



Gurur abidesi TOGG

Her gün yeni bir gündeme uyanan ülkemizin muhteşem bir başarısı bu toz duman arasında kayboluverdi. Oysa manşetlere çıkıp, sayfalar dolusu yazılması gerekirdi.

Milli gururumuz TOGG'un iki yeni modeli, dünyanın en önemli güvenlik sınavını geçerek NCAP testinden 5'er yıldız aldı.

NCAP denilen, tam bir mihenk taşı. Eğer geçerli puan alamazsanız, o aracı Avrupa'da satamıyorsunuz. TOGG'un T10X ve T10F araçları Avrupa standartlarında güvenlik önlemlerini içeren Euro NCAP testlerinden başarıyla geçti ve böylelikle yurtdışı satışının önünde hiçbir engel kalmadı.

Bu arada belirtmeden geçemeyeceğim, aynı testte 5 yıldıza ulaşamayanlar arasında BMW ve Suzuki gibi dünya devleri de vardı.



Gaf kürsüsü

Abimiz hastaneden paylaşım yapmış: "Bu sabah hastaneye yattım, hayırlısıyla yarın otopsi yapılacak. (Biyopsi olmasın o?)



Zap'tiye

Alışveriş çantasını süsleyip okul çantası yapan güzel kız. 10 bin özel okul çantası yaptırıp ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtmak o firma için farz oldu.



Ne demiş?

"Kırık bir sandalye ile kırık bir kalp arasında fark yoktur. İkisi de yeni gelecek kişiyi eskisi gibi taşıyamaz." (Sosyal medyadan)