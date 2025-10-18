Hamas'ın büyük bir başarıyla gerçekleştirdiği operasyonu, serbest bırakılan bir İsrail askeri anlattı:

"Kassam Tugayları'na bağlı Gölge Birliği, savaş ve Hamas'a karşı gösteriler düzenledi. Olay, bu yılın 25 Mart tarihinde yaşandı.

Biz, İsrailli esir askerler olarak, bu gösterilerin arasında yürüdük. Beyt Lahya'dan kuzeye, oradan Beyt Hanun'a, ardından Gazze'ye ve en sonunda güneye, Han Yunus'a kadar... Direniş karşıtı sloganlar atan bu gösteriler İsraillilerin içini soğuttu. İsrail medyası bu gösterileri bir zafer gibi aktardı ama gerçekte bu gösteriler Kassam Tugayları'nın bir planıydı! Bu gösteriler sırasında İsrailli esir askerler kuzeyden güneye taşındı. Hem de İsrail uçaklarının ve istihbaratının gözü önünde. İsrailliler ise, bunun Hamas karşıtı gerçek bir halk gösterisi olduğunu sanıp sevinç çığlıkları attı."

sirlikten iki gün önce kurtulan İsrailli asker şöyle devam etti:

"Bu planın, yani bizi kuzeyden güneye taşıma harekatının işe yarayacağını hiç beklemiyorduk, çünkü keşif uçakları sürekli tepemizdeydi ama bizi fark etmediler. Daha da garibi, Kassam savaşçıları bizden gösterilere öncülük etmemizi istediler, hangi sloganları atacağımızı öğrettiler. Biz omuzlarda taşınıyor, Arapça olarak direniş aleyhine sloganlar atıyorduk. Kassam mensupları da bizim arkamızdan bu sloganları tekrarlıyordu. Böylece İsrail istihbaratının ve uçaklarının gözü önünde, Han Yunus'a kadar güvenle ulaştık. Onlar ise kim olduğumuzu anlayamadılar."



Memik Dede'ye veda

Onu Yabancı Damat dizisinde canlandırdığı "Memik Dede" karakteriyle tanıyıp sevmiştik. (Aslında dizi dünyasına ilk adımını daha önce İkinci Bahar ile atmıştı) Usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında hayata veda etti.

Gerçekte oyunculuk onun hobilerinden biriydi. Yüksek Mimar Mühendis titriyle 30 yıl boyunca İstanbul Belediyesi'nde bürokrat olarak hizmet vermişti.

Aynı zamanda bir çok televizyon yapımıyla birlikte "Umut", "Ağıt", "Değirmen" gibi filmlerin müziklerini yaptı.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu, bugün Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum.



Kadıncağızın suçu ne?

Köşemizin en eski ve vefalı dostlarından sevgili Hakan Eracun'dan yine şanına yaraşır bir tespit:

"Abi selam, bir reklam dikkatimi çekti. Dijital bankacılık yapan firmanın yetkilisi, bankalara kiralık olan dükkanı emlakçı ile inceliyor ve diyor ki: 'Şuraya bir vezne koymayız. Buraya müdür odası yapmayız. Bu kadar kira vermeyiz. Müşterilerimizi düşünürüz.' Anlatmak istenen 'İşletme maliyetimiz yok, bu nedenle ucuz bankacılık yapıyoruz.' Peki kardeşim bunu anlatırken ekmeğinin peşinde olan emlakçının niye vaktini alıyorsun? O emlakçı hanımefendinin ne günahı var? Dükkanı tutacak gibi randevulaşıp, dükkanı görmeye gidip, hanımefendiyi niye umutlandırıyorsun? Yoksa senin psikolojik sorunların mı var?"



Gaf'let kürsüsü

Meclis'te ülkemizin kurucularına "Alçak" deme alçaklığında bulunan DEM Milletvekili Sırrı Sakık'a tepki yağıyor.

Zap'tiye

Milli Takım Teknik Direktörü Montella 60,8 milyon lira ile Adana'da en fazla vergi ödeyen kişi olmuş. Helal olsun. Yerli değil ama "milli."

Ne demiş?

Muharrem Akduman dostumun notu: Esra Erol'da Tuğba'yı kaçıran Ahmet'e "Ne iş yapıyorsun?" diye soruldu. Cevap: "Çöp kamyonunun arkasında çalışıyorum."