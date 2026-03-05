Siyonist ittifak, Ortadoğu'daki paydaşlarıyla birlikte İran'ı vururken yapay bir gerekçe üretti: "Nükleer silah üretecekler. Buna izin veremeyiz." Sanki kendilerinde yokmuş gibi.

Irak'a da "Nükleer, kimyasal ve biyolojik silah depoları var" diye çullanmışlardı. Yıllar sonra olmadığı ortaya çıktı.

Afganistan'a kendi yarattıkları El Kaide'yi sözde yok etmek için girdiler. Kore ile Vietnam'ı önce bölüp, sonra kurtarmaya (!) giriştiler.

Gerekçeleri hep "yapay" idi. Gerçek olan ise ihtirasları ve savaşa susamışlıklarıydı.

Yapaylık sadece savaş gerekçeleri ile sınırlı değildi. İran savaşı daha şimdiden "yapay zekanın propaganda için en yoğun kullanıldığı savaş" olarak da tarihe geçti. Artık hangi görüntünün gerçek, hangisinin yapay zeka ile üretildiğini anlamak çok zor. Görüntülerin psikolojik etkisi, füzelerin fiziki etkisini geride bıraktı. Bir bakmışsınız, Abraham Lincoln uçak gemisi 4 füzeyle vurulup enkaza dönüşüyor, bir bakıyorsunuz üsleri vurulan ABD askerleri ağlayarak yardım isterken Trump'a lanet okuyor.

Bu görüntüler de savaşın gerekçeleri kadar yapay, ancak masumların ölmesi dibine kadar gerçek...



Herkes cambaza bakarken

Savaşın tozu dumanı arasında Epstein dosyası da güme gitti. Oysa hemen her gün liderler, elitler ve para babalarıyla ilgili yeni bir rezalet ifşa oluyordu. Derken önce Pakistan ile Hindistan savaşa tutuştu. Ardından Ortadoğu alev aldı.

Peki herkesin "cambaza baktığı" o günlerde neler oldu? Epstein olayı bir anda görünmez hale getirildi. Aralarında Hillary Clinton'un da bulunduğu, Epstein dosyasında adı geçen pek çok isim bu toz duman arasında şöyle ya da böyle aklandı.

Bu arada çok önemli bir açıklama da füze yağmurunun gölgesinde kaldı. ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Thomas Massie, "Dünyanın öbür ucundaki bir ülkeyi bombalamak, Epstein dosyalarının ortadan kalkmasını sağlamayacak" dedi.

Yani... "Savaşın gerçek sebebi" yetkili bir ağızdan ifşa edildi.

Cambaza bakmaya devam...



Yapay zeka ile her şey serbest mi?

Değerli meslektaşım ve arkadaşım Ömür Gedik yeni şarkısı Yan Yana için ilginç bir klip çekti. Yönetmenliğini Poyraz Ergin'in üstlendiği klip, renkli atmosferi ve sürpriz finaliyle dikkat çekiyor.

Klibin en çok konuşulan bölümü ise yapay zekâ teknolojisiyle hazırlanan sahne oldu. Ömür Gedik, dünyaca ünlü yıldız Brad Pitt ile aynı karede buluştu. Brad Pitt'i klibine "taşıyan" Ömür Gedik, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Peki yapay zeka marifetiyle herkes herkesi klibinde oynatabilir mi? Bunun bir telif hukuku yok mu?

Değerli şarkıcı dostlar, sakın ola ki, Ömür yaptı diye siz de önünüze gelen ünlü ile klip çekmeye kalkmayın. Yoksa milyon dolarlık tazminatlara mahkum olabilirsiniz.

Peki Ömür Gedik bu işi nasıl becerdi? Muhtemelen "hatır - gönül" yardımıyla. Zira daha önce Cannes Film Festivali ve Los Angeles'ta onunla iki kez röportaj yapmış, dostluk ve güvenini kazanmıştı. Yoksa yılların şarkıcısı ve yazarı, böyle büyük bir riski asla almazdı.



Gaf'let kürsüsü

Okulda ders görürken bombayla katledilen 153 İranlı kız öğrencinin toprağa verildiği gün ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth "Daha ölümcül olacağız" demesin mi?

Zap'tiye

Reklamına "8 parça tencere seti" yazıp, 4 tencere 4 de kapak gönderenleri nereye havale ediyorduk?

Ne demiş?

"Taziyemiz yemeksizdir. Bizim acımız varken sizin açlığınızı düşünemeyiz. İsterseniz gelmeyin." (Şanlıurfa sayfasından bir paylaşım)