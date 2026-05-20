Dedesinin cenazesinde video çekerek tuhaf hareketler yapan Umut Akyürek'in kızı Melek Bal'a büyük tepki geldi. Ünlü şarkıcı ise gençlerin dengesinin bozulmasına sebep olarak Tik Tok ile beraber Hadise ve Gülşen'in kötü örnek oluşturmasını gösterdi:

"Ben Hadise'yi de onun gibi popüler kültür figürlerini de ölene kadar eleştireceğim. Donla sahneye çıkanlar, Gülşen gibiler yüzünden, 5 tane adamın kollarında inleyerek sanat adı altında kepazelik sergileyen insanlar yüzünden gençler bu halde... Bu işin çivisi çıkmış, daha da çıkmaya devam edecek.

Ben çocuğumu savunmuyorum. Evimde kavga dövüş eksik olmuyor. Çocuğumu reddedecek noktaya geldim, bunu da bilin rahatlayın. Beni evladımla mı vuracaksınız? Vurun. Gerekirse soyadımı bile değiştiririm ama doğruları söylemekten geri adım atmayacağım."

Sizce bu annenin feryadı haklı mı? Onu bilemem ama sahnede et sergileyenler için şimdi empati zamanıdır...

Nedir bu korna sevdası?

Son zamanlarda yeni bir adet türedi. İnsanlar araçlarının arka camına astıkları bir duyuru ile diğer araçları korna çalarak kutlamaya ya da protesto etmeye çağırıyorlar: "Canavar kocamdan ayrıldım, korna ile kutlar mısın?" "Namaza başladım, korna çalarak destek ver." "En düşük emekli maaşı 50 bin lira olsun diyorsan korna çal..."

İyi güzel de sevgili kardeşlerim, kent trafiğinin en büyük problemlerinden biri de korna gürültüsü değil mi? Zaten aramızda ota, bota korna çalanlar yok mu? Bizde millet direksiyonu kornasından tutuyor. Işıklarda daha kırmızı yeşile dönmeden arkadaki sürücü asılıyor kornaya, nereye ne yetiştirecekse artık?..

Zaten seçim zamanı parti minibüslerinden, trafikteki şampiyonluk kutlamalarından, düğün ve asker uğurlama konvoylarının tacizinden kulaklarımız yeterince yorulmadı mı?

Şşşştt!.. Sessiz lütfen...

Şahane bir uygulama

Şirketimiz Turkuvaz Medya'da yeni başlatılan çevreci uygulamayı çok takdir ettim. Binamızdaki su sebillerinde ve sıcak içecek otomatlarında artık plastik ya da kağıt bardaklar kullanılmayacak. Herkes kendi bardağı ya da fincanıyla bu hizmetten yararlanacak.

Kağıt bardakların özellikle sıcak içecekler tüketilirken yapısında bulunan selülozun parçalanması nedeniyle sağlık açısından sakınca yarattığı bir gerçek. Ayrıca servis sepetinden alınırken ister istemez diğer bardaklara da elle temas ediliyor. Özellikle salgın tehlikesinin arttığı şu günlerde yeni uygulamanın çok yerinde olduğu kanaatindeyim. Plastik bardakların yarattığı çevre tehlikesini ise artık yazmaya bile gerek duymuyorum.

Bu yeni uygulamayı kim akıl ettiyse gönülden kutluyorum. Umarım diğer kuruluşlar için de örnek oluşturur.

İbrahim Sadri'yi kaçırmayın

Bu akşam Allah nasip ederse, Gebze'de çok özel bir şovun ilk gösterimine tanıklık edeceğim. Sevgili dostum, ünlü şair ve Atv Hafta Sonu Sabah Haberleri'nin değerli sunucusu İbrahim Sadri yeniden sahalara dönüyor.

Daha önce de sahnede harika öyküleri dillendirdiği tek kişilik şovları olmuştu ama bu seferki çok farklı. İbrahim Sadri Sineması adlı interaktif (seyirci katılımlı) gösteri bu akşam saat 20.00'de Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Belli ki İbrahim Sadri o kendine özgü seçkin üslubuyla izleyenleri keyifli bir nostalji turuna çıkartacak.

İmkanı olanlar kaçırmasın derim.

Gaf kürsüsü

"Hangisi gururlanmak, büyüklük taslamak anlamına gelir? A- Hindi gibi kabarmak B- Ördek gibi yürümek C- Tavuk gibi yatmak D- Keklik gibi sekmek" sorusunda joker kullanan Milyoner yarışmacısı öğretmenimiz, yarınlar için endişe yarattı.

Zap'tiye

"Sen gördün mü kimin çaldığını?" (Sokak Çocuğu'nun sanal medya paylaşımı)

Ne demiş?

"Gir bakalım koluma" dedi adam. Kadın sordu: "Niye?" Adam cevap verdi: "Çünkü çiçek dalında güzeldir..." (Şiir Sokakta'dan)