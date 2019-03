Baby on the Go markasıyla bebek patikleri tasarlayan ve tasarımları Amerika'nın lüks mağaza zinciri Saks'ın online sitesinde de satılan, Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim Bahçekapılı'nın yeni bir işe el attığını öğrendim.

İki çocuk annesi Buse Hanım, şimdi de anneler için alışveriş festivali düzenliyor.

Nişantaşı'nda karşılaştığım Buse Hanım, 29 Mart'ta Raffles Otel'de gerçekleştireceği festival için "Her şey, Türkiye'de girişimci olan 10 annenin kurmuş olduğu markaların projesini bana getirmeleri ve benim de bu projeyi gönülden sahiplenmem ile başladı" dedi. Festivali, Terim Event's'in sahibi olan annesi Fulya Terim ile organize edecek olan Buse Hanım'ın başarılı olacağına şüphem yok.