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BÜLENT CANKURT
12 Mart 2019, Salı BÜLENT CANKURT

Annesiyle festival organize edecek

Baby on the Go markasıyla bebek patikleri tasarlayan ve tasarımları Amerika'nın lüks mağaza zinciri Saks'ın online sitesinde de satılan, 'in küçük kızı Bahçekapılı'nın yeni bir işe el attığını öğrendim.
İki çocuk annesi Buse Hanım, şimdi de anneler için alışveriş festivali düzenliyor.
Nişantaşı'nda karşılaştığım Buse Hanım, 29 Mart'ta 'de gerçekleştireceği festival için "Her şey, Türkiye'de girişimci olan 10 annenin kurmuş olduğu markaların projesini bana getirmeleri ve benim de bu projeyi gönülden sahiplenmem ile başladı" dedi. Festivali, Terim Event's'in sahibi olan annesi Fulya Terim ile organize edecek olan Buse Hanım'ın başarılı olacağına şüphem yok.

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