Türkmen Holding'in patronu Atilla Türkmen ile ilgili çok ilginç bir haber öğrendim! Hatırlarsınız Atilla Bey; tasarımlarıyla da dünya çapında ün kazanan, blogger Bianca Somer ile evli olan oğlu Önder Türkmen sayesinde Temmuz ayında ilk kez dede olmanın sevincini yaşamıştı. Meğer Atilla Bey, diğer oğlu Doğu Türkmen sayesinde de, dört gün sonra ikinci kez dede olmuş! Daha da bombası; Doğu Bey'in, yengesi Bianca Somer'in kardeşi Selen Hanım ile evli olması!!! İki kardeş ile evli iki kardeş, dört gün arayla Miami'de doğum yapmış! Nasıl haber ama..

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