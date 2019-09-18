Son zamanlarda sık sık kaleme aldığım tatsız ayrılık ve boşanma haberlerine maalesef bir yenisi daha eklendi. Bu seferkinin herkesi çok şaşırtacağına da eminim! Çünkü bu seferki boşanma haberinin muhatapları; herkesin parmakla gösterdiği mutlu evliliklerini iki çocukla perçinleyen Akkök Holding Yönetim Kurulu üyesi Alize Dinçkök ile Eyüboğlu Eğitim Kurumları'nın veliahdı Cenk Eyüboğlu...



12 YILLIK EVLİLİK BİTTİ

Evet; yanlış okumadınız... 2007 yılında evlenen, Ocak 2013'te kızlarını, Temmuz 2015'te de oğullarını kucaklarına alan Eyüboğlu çifti, 12 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmiş! Ne kadar doğru bilmiyorum ama evliliği;

Alize Hanım'ın Aralık ayında vefat eden babası Ali Raif Dinçkök'ün acısına dayanamayıp bunalıma girmesinin bitirdiği konuşuluyor! Alize Hanım'ın psikolojik durumu evliliğine de yansıyınca, evliliklerini bitirmeye karar vermişler. Umarım Alize Hanım, acısını hafifletip normal hayata döner.

