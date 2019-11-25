Emir Sarıgül ile Fatoş Altınbaş Sarıgül'ün boşandığını herkes benim haberimle öğrendi. Sosyeteyi şoka sokan boşanmayla ilgili detaylı bilgileri de benden öğrenin.

Dün Emir Sarıgül'e ulaşmayı başardım ve kendisine neden ve nasıl boşandıklarını, bundan sonra ne yapacaklarını sordum. Üzgün olduğu ses tonundan da belli olan Emir Sarıgül, boşanmasıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.





'FİKİR VE GÖRÜŞ AYRILIĞI EVLİLİĞİMİZİ BİTİRDİ'

Yaklaşık bir ay önce anlaşmalı olarak boşandıklarını söyleyen Emir Sarıgül şöyle devam etti: "Eşimle aramda son zamanda fikir ve görüş ayrılıkları oluştu ve bu da sorunlara yol açtı. Bu yüzden eşimden boşanma talebi geldi ve ben de kabul ettim. Sessiz sedasız mahkemeye gidip tek celsede boşandık." Emir Bey, "Boşandık ama görüşüyoruz, sık sık gidip çocuklarımı görüyorum. Zaten Fatoş ile Levent'te aynı binada altlı üstlü ofisi kullanıyoruz" deyip şöyle devam etti: "Evliliğimi kurtarmak ve tekrar o eski mutlu günlerimize dönmek için büyük çaba sarf ediyorum." Mutsuzluğunu dile getirmekten çekinmeyen Emir Bey, umarım iki kızlarının hatırına evliliğini kurtarmayı başarır.

KUTLAMA İÇİN İSTANBUL'A GELDİ

Ünlü İtalyan moda markası Laura Biagiotti, 30'uncu yılını kutlamak için İstanbul'da bir gece düzenledi.

Ortaköy Ruby'de yapılan gece için markanın Global Pazarlama Başkanı Edouard Chavagnac İstanbul'a geldi. Chavagnac'ın, markanın Türkiye temsilcisi Ali Çelikkol ile birlikte ev sahipliği yaptığı geceye, birçok ünlü isim katıldı. Keyifli geçen gecede, markanın yeni parfümü de davetlilerin beğenesine sunuldu.





YENİ SEZONA YENİ SÜRPRİZLER

Kayak tutkunlarına müjde...

İstanbul'un elitlerinin son yıllardaki gözde kayak merkezlerinden olan Erzurum Palandöken'deki Sway Hotels, 2 Aralık'ta sezonu açıyor. Baba olmaya hazırlanan Berke Dikmen, 13-15 Aralık'ta da, artık geleneksel hale getirdiği sezon açılış partisini verecek.

Bu yılki sezon açılışında yine iş, cemiyet ve magazin dünyasından birçok ünlü ismi ağırlayacaklarını söyleyen Dikmen, yeni sezonda tatilcilerin çok hoşuna gidecek farklı sürprizlerinin de olduğunu müjdeledi.