Ayağını öpecek kadar çok sevdiği oyuncu İlker İnanoğlu ile Aralık 2013'te sessiz sedasız evlenen, 2017'de de aynı şekilde boşanan Zeynep Mutlu'nun uzun süredir kalbi boştu. Meğer Zeynep Hanım'ın kalbi altı ay önce dolmuş. Mimar Tolga Vurgun ile gözlerden uzak mutlu mesut bir aşk yaşıyormuş. Zeynep Hanım'ın aşk yaşadığını duyunca detaylarını öğrenmek için aradım.



"EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

"Yalnız kalmak da iyi ama paylaşım yapacak bir hayat arkadaşı olunca hayat çok daha güzel. Çok sakin, yumuşacık, iyi kalpli bir insanla birlikteyim" diyen Zeynep Hanım'a evlenmeyi düşünüp düşünmediğini de sordum. "Çocuklu olunca evlilik konusunda çok dikkat etmek gerekiyor. Onun da iki çocuğu var ve evlenmeyi düşünmüyoruz" cevabını verdi. Başından üç evlilik geçen ve bir kızı olan Zeynep Hanım, dördüncüye niyetinin olmadığını söyledi ama umarım aşkı ömür boyu sürer.

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50 dostuyla 40 uçuracak

2016 yazında Erdal Acar ile evlenen ve Aralık 2017'de kızları Derin'i kucağına alan Kardelen Acar, 14 Ekim'de de ikizlerini dünyaya getirmişti. Kardelen Hanım'ın, 9 Aralık'ta, birine kayınpederi İsmet Acar'ın, diğerine de rahmetli babası Metin Ergin'in ismini verdiği ikizleri için 40 mevlidi okutacağını duydum. Biraz rötarlı da olsa, 50 dostu ile birlikte ikizlerinin 40'ını uçuracak olan Kardelen Hanım, mevlit için Shangri-La'da karar kılmış. Umarım ikizlerini de sağlıkla büyütür...

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10. yıllarını Süperstar ile kutlayacaklar

Şimdiye kadar yüzlerce proje ile yüzbinlerce insana umut olmaya çalışan Kansersiz Yaşam Derneği, 10 yılı geride bıraktı. 10 yıllık ömrüne, ömürlük projeler sığdıran derneğin yöneticileri, geçmişi anmak, yeni başlangıçları kutlamak için 4 Aralık'ta görkemli bir 10. yıl balosu düzenliyor. Ajda Pekkan ve Ozan Doğulu'nun derneğe destek olmak için sahneye çıkacağı balonun adresi ise Four Seasons Hotel The Bosphorus. Hadi çorbada sizin de tuzunuz olsun.