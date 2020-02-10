Size, henüz daha birkaç kişinin bildiği 'bomba' bir haberim var! İstanbul Motor Piston'un ortağı ünlü iş insanı Mehmet Dereli, 64 yaşında üçüncü kez baba olmaya hazırlanıyor. Evet, yanlış okumadınız… 2015'te karaciğeri iflas edince ölümle burun buruna gelen ve Mayıs 2016'da Miami'de karaciğer nakli olarak hayata tutunan Mehmet Dereli'nin, bu süreçte hep yanında olan Brezilyalı sevgilisi Elaine Fonseca 2.5 aylık hamile…



AŞK VAR EVLİLİK YOK

Adeta yeniden doğan Mehmet Dereli, vefalı sevgilisi sayesinde üçüncü kez baba olacak. İlk eşi Esra Özkan'dan Emir, 2011 yılında boşandığı 1987 Türkiye ikinci güzeli Şebnem Dinçgör'den de Kerim adında iki oğlu olan Mehmet Bey, bu kez kız babası olmaya hazırlanıyor. Bu arada kısa bir süre Hülya Avşar ile de flört eden bir dönemin hızlısı Mehmet Bey, 71 yaşında baba olan Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal ve 66 yaşında baba olan Dikran Masis'in ardından, 'Yaşlı Baba Ligi'nde üçüncülük koltuğuna oturacak.



ÖZEL GÜNE ÖZEL KOLEKSİYON

Altınbaş Ailesi'nin 3'üncü kuşak temsilcisi akademisyen Doç. Dr. Fatoş Altınbaş, geçen yıl Mevaris adını verdiği bir mücevher markası yaratmıştı. Kreatif direktörlüğünü de yaptığı, Osmanlı'da 'miras' anlamına gelen markasıyla kısa sürede büyük başarı yakalamıştı. Fatoş Hanım, Sevgililer Günü'ne özel, 'Love' adını verdiği kapsül bir koleksiyon hazırlamış. Bu özel koleksiyon, Fatoş Hanım'ın yarın Levent'teki butiğinde vereceği davetle görücüye çıkacak.



YENİ YAŞINI ÜNLÜLERLE KUTLADI

Michelin yıldızlı ünlü şef Michael White'ın yemekleriyle New Yorklular'ın gözdesi olan Morini, Başak Soykan, Yaprak Baltacı ve Aslı Sayar sayesinde İstanbul'da da açılmıştı. Zorlu Center'ın en popüler durağı olan ve kısa sürede damak tutkunlarını bağımlısı yapan mekan, geçen hafta görkemli bir davetle yedinci yaşını kutladı. Başarılı sanatçı Özge Fışkın'ın sahne aldığı kutlama geçesine, sanat, moda, spor, cemiyet ve iş dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.